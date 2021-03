Răspunsul lui Hagi pentru Stanciu în Slavia Praga – Rangers. Ianis, abonat la pase de gol

Ianis Hagi a reușit și el să se ridice la înălțime în partida dintre Slavia și Rangers, după ce campioana Cehiei deschisese scorul în minutul 7 printr-o execuție minunată a lui Nicușor Stanciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ianis a reușit să ofere o pasă decisivă pentru Filip Helander în minutul 36, iar Rangers a egalat în duel, în timp ce mijlocașul român își păstrează procentajul perfect de pase de gol, la care pare că s-a abonat în actualul sezon.

Scorul primei reprize dintre Slavia Praga și Glasgow Rangers a fost 1-1, partidă la care arbitru central este Ovidiu Hațegan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, pasă de gol și împotriva Slaviei Praga. Răspuns perfect pentru Stanciu

După golul lui Nicușor Stanciu din meciul dintre Slavia Praga și Rangers, Ianis Hagi nu s-a lăsat deloc mai prejos și a contribuit decisiv pentru echipa sa, pasând decisiv la golul lui Helander.

De altfel, este a 12-a pasă de gol a sezonului pentru Ianis Hagi, românul reușind 3 în Europa League, în timp ce în campionatul Scoției a reușit 9, acolo unde a și câștigat titlul cu Rangers.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi traversează o perioadă bună, acesta reușind să marcheze câte un gol în ultimele două partide jucate de Rangers în campionat, un gol împotriva lui St. Mirren și un gol împotriva lui Dundee United.

6.000.000 de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com

„Ianis s-a călit deja!”

Dorin Goian a prefațat partida dintre Slavia Praga și Rangers în exclusivitate pentru FANATIK, iar fostul fundaș al naționalei României a remarcat maturitatea din prezent a lui Ianis Hagi:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă e cel mai important jucător, dar cu siguranță este unul dintre cei mai importanți ai lui Rangers. Poate în anumite momente s-a pus o presiune mai mare pe umerii lui, dar cred că deja s-a obișnuit.

Deja s-a călit și sunt sigur că l-a întărit foarte mult. Nu cred că e ușor însă asta îl va ajuta foarte mult de-a lungul carierei lui pentru că atunci când treci prin astfel de momente vei ști pe viitor să gestionezi mult mai bine situațiile grele prin care treci”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit de când e la Rangers și nu îmi permit eu să îi dau sfaturi lui Ianis Hagi. Are cine să îi dea, doar e fiul lui Gică Hagi! El știe ce are de făcut și e deja un jucător care a crescut mult, mai ales de când a făcut pasul la naționala mare. Dacă mă sună, cu siguranță îi voi răspunde cu mare drag”, a mai spus Dorin Goian.