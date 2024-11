Răspunsul lui Marcel Ciolacu la demisia cerută de Elena Lasconi și Nicolae Ciucă: ”Nu am ce să lămuresc ce am făcut cu banii privați”

, a declarat luni seară că nu are de ce să își dea demisia din funcțiile sale politice în urma scandalului zborurilor plătite de Nordis.

”Nu vorbim aici de bani publici”

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a subliniat că el nu a văzut niciun document care să ateste că avionul cu care a zburat în anul 2022 alături de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis şi Laura Vicol a fost închiriat de compania Nordis.

”Să îmi dau demisia din ce anume sau de ce să îmi dau demisia? Eu nu înțeleg! Dacă ar fi o asemenea călătorie, vorbim de o călătorie a mea în zona privată, pe banii privați ai mei, cu plăți ale mele din contul personal, nu vorbim aici de bani publici. Eu nu am văzut niciun document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume”, a declarat Marcel Ciolacu la

Șeful Executivului a subliniat că ”sunt pus în timpul unei campanii electorale, iarăși în fața unei neputințe a unor contracandidați care tot fac apel unul la altul să se unească împotriva cuiva, eu spunând că nu voi face o astfel de campanie”.

”Am văzut unde au dus aceste uniri în ultimii 20 de ani, mai ales în ultimul mandat al domnului Iohannis. Poate domnul Iohannis a fost întrebat de călătorii, dar au fost călătorii din bani publici”, a mai spus premierul.

Potrivit lui, Nicolae Ciucă a fost întrebat de cheltuielile din bani publici ”în ceea ce privește reclama pentru cartea domniei sale. Am înțeles că acolo vorbim de 2 milioane de euro din bani publici”.

”Au uitat rostul unei campanii electorale”

Mai mult, că atât liderul PNL, cât și președinta USR, au uitat care este rostul unei campanii electorale.

”Mie mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați? Pentru o suspiciune? Eu cred că au uitat rostul unei campanii electorale. Rostul unei campanii electorale este ca românii și candidații să vină și să își prezinte proiectele, programele lor pe viitorii ani.

În timp ce eu rezolv problemele României, mie mi se face o contabilitate a familiei și a neamului meu. Eu mă bucur mult că fiul meu nu a fost suficient de afectat de aceste atacuri și promit familiei mele că niciodată nu o să îi mai atrag într-o asemenea campanie”, a afirmat liderul PSD.

”Nu am ce lămuri ce am făcut cu banii privați cu adevărat”

Întrebat dacă a călătorit sau nu cu un avion închiriat de Nordis, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Eu nu am ce să clarific. Eu nu am călătorit cu niciun avion închiriat de Nordis, eu toate călătoriile, toate concediile, ale mele și ale familiei mele, toate mesele la restaurant mi le-am plătit singur sau ne-am plătit fiecare în funcție de cât am consumat”.

”Nu am mers niciodată pe banii nimănui în nicio călătorie, în niciun concediu. Este o temă de campanie electorală, nu am ce lămuri ce am făcut cu banii privați cu adevărat”, a conchis Marcel Ciolacu.