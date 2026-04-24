Răspunsul lui Marius Șumudică după ce Mihai Stoica i-a dat interzis la FCSB: ”Întrebați-l pe Gigi Becali!”

Mihai Stoica a exclus o eventuală aducere pe banca tehnică a lui Marius Șumudică. Cum a comentat antrenorul afirmația oficialului de la FCSB și a ce a răspuns când a fost întrebat dacă s-a văzut cu Gigi Becali.
Traian Terzian
24.04.2026 | 15:30
Cum a reacționat Marius Șumudică (55 de ani) când a aflat că Mihai Stoica (61 de ani) nu-l vrea la FCSB.
FCSB este în căutarea unui tehnician după plecarea lui Mirel Rădoi, iar Mihai Stoica (61 de ani) a exclus o colaborare cu un antrenor român. În direct, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a-i prelua pe ”roș-albaștri”.

Cum a comentat Marius Șumudică faptul că Mihai Stoica nu-l vrea la FCSB

Întrebat despre faptul că nu este dorit de Mihai Stoica pe banca tehnică a campioanei FCSB, Marius Șumudică nu a dorit să intre în conflict cu oficialul ”roș-albaștrilor”, dar consideră că sunt antrenori români peste mulți străini care ar putea ajunge în România.

”Nu pot să comentez ceea ce zice domnul Mihai Stoica. Este opinia dânsului, o respect. Nu s-a pus problema, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Îl respect, este unul dintre conducătorii buni ai fotbalului românesc. Dacă dânsul are autoritate din partea domnului Gigi Becali și decide cine va fi antrenor, decide transferuri, este opinia dânsului.

Nu neapărat trebuie vorbit de Șumudică, eu cred că fotbalul românesc are antrenori români bine pregătiți în momentul de față și chiar peste mulți antrenori străini care ar putea să vină și care nu sunt antrenori de mâna întâi. Nici condițiile din țara noastră, nici infrastructura nu atrage foarte mult. Și atunci consider că antrenorii români trebuie luați în calcul.

Aici scoteți-l pe Șumudică din calcul pentru că nu se pune problema și nu fac nicio aluzie la ce se întâmplă la FCSB. Este pur și simplu decizia conducătorului de acolo care are mână liberă și care, până una alta, conduce FCSB-ul și este decizia dânsului”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Preluarea FCSB, subiect închis pentru Șumudică

Tehnicianul cu trecut rapidist a recunoscut că s-a întâlnit cu Gigi Becali, dar nu s-a pus deloc problema să vină la FCSB și a explicat clar că din punctul său de vedere acest subiect nu există în momentul de față.

”(n.r. – E adevărat că Gigi Becali te voia?) Întrebați-l pe Gigi Becali și o să vă dea răspunsul. Răspunsul lui Gigi Becali va fi ‘Mihai Stoica decide’. (n.r. – Ai mai vorbit cu Gigi Becali?) Nu. (n.r. – Dar e adevărat că v-ați întâlnit acum 2-3 zile întâmplător). Acum o săptămână. Ne-am văzut în Pipera, dar nu are nicio relevanță. În momentul de față este un subiect închis.

Dacă aș vrea să mă văd cu Gigi Becali aș putea să o fac la 2-3 zile, pentru că îl văd mereu la biserica pe care o construiește, dar evit să opresc mașina. Pentru mine FCSB este un subiect închis.

Atâta timp cât iese președintele clubului și spune ‘un antrenor foarte bun, care a făcut performanță, care poate, dar trecutul lui nu face compatibili’, atunci mai are vreun rost să comenteze Șumudică? Eu n-am spus niciodată nimic nici de Gigi Becali, nici de relația cu FCSB-ul, nici dacă m-aș fi dus sau nu m-aș fi dus”, a zis Marius Șumudică, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Mihai Stoica a amenințat cu plecarea de la FCSB

Mihai Stoica a mărturisit că își dorește să aducă un antrenor străin la FCSB și a precizat faptul că va pleca de la campioana României în cazul în care patronul Gigi Becali va numi un tehnician care nu este pe placul lui.

”Am văzut ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, ba că e Toni Petrea, ba că e Dică. Nu. Exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenori străini, și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias (n.r. – Charalambous). Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua decizia bineînțeles, că nu hotărăsc eu, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile.

(n.r. – În cazul în care Gigi Becali aduce până la urmă unul dintre antrenorii respectivi?) Atunci, va trebui să aducă și pe cineva, sau să aleagă pe cineva din club, în locul meu. Nu există un antrenor român în care să am încredere în momentul ăsta. Vorbesc dintre cei care nu sunt sub contract cu cluburi la momentul ăsta”, a afirmat Stoica.

Reacția lui Șumudică după ce MM Stoica a spus că nu-l vrea la FCSB

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
