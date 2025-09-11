Mihai Stoica i-a răspuns lui Mircea Lucescu: „Ajuți un jucător în momentul în care îl bagi, nu când îl ții pe bancă”

Mihai Stoica, cel care pentru acțiunea echipei naționale din luna septembrie, a oferit un nou răspuns după Ce i-a transmis oficialul campioanei României.

Mihai Stoica a reacționat în urma declarației făcute de Mircea Lucescu după ce a auzit spusele oficialului de la FCSB

FCSB are o situație delicată în campionat, iar Mihai Stoica și restul staff-ului ar fi preferat ca în pauza competițională să aibă tot lotul la dispoziție pentru antrenamente și alte pregătiri temeinice. Nu s-a întâmplat asta, jucătorii plecând la echipele naționale, majoritatea fiind convocați de Mircea Lucescu la reprezentativa României.

„Il Luce” a auzit ulterior ce a spus Mihai Stoica și a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu știe câți își doresc să avem o națională puternică. Meme a venit cu un nou răspuns și a clarificat ceea ce a vrut să transmită inițial.

„Dacă asta se întâmpla în primăvară, nu aveam niciun comentariu de făcut!”

„Eu doar am constatat că avem 6 jucători pe bancă. Eu aș fi vrut să rămână. Nu mi-a convenit că, jucătorii noștri, în loc să se pregătească la noi… noi știm nivelul lor de pregătire, unde trebuie încărcat. S-au dus la echipa națională și nu au jucat, au stat acolo.

Eu am spus și repet. Probabil că nea Mircea nu a văzut. Eu am spus așa: noi nu arătăm bine, am pierdut cu Slobozia, cu FC Argeș… avem o victorie în campionat. Ne-am făcut de râs cu Shkendija. Dacă asta se întâmpla în primăvară, nu aveam niciun comentariu de făcut.

„La noi aveau 2 săptămâni în care se puteau antrena!”

Atâta timp cât jucători ca Șut, Olaru, Tănase… noi avem o problemă că nu știm cine să joace dintre Olaru și Tănase, că e greu să joace amândoi simultan. Am fost convins că Mircea Lucescu l-a chemat pe Olaru să îl ajute pentru că este într-un moment dificil. Tu ajuți un jucător în momentul în care îl bagi, nu când îl ții pe bancă.

Nu fac eu nici selecția, nu a fost niciun reproș la adresa lui Mircea Lucescu. Am sperat să avem mai mulți jucători ca să câștigăm și noi ceva în perioada asta. Nu am câștigat nimic. Că se antrenează la națională, perfect de acord, dar se antrenează la o echipă care azi joacă, mâine se reface, poimâine se antrenează, iar joacă… la noi aveau 2 săptămâni în care se puteau antrena”, a spus Mihai Stoica la