Răspunsul lui Nsimba pentru FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “A vorbit Reghecampf cu el!”

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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că în stadiul incipient. Fratele atacantului de la Universitatea Craiova ar fi trebuit să transmită ce pretenții financiare are jucătorul, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, spre nemulțumirea roș-albaștrilor.

Transferul lui Steven Nsimba la FCSB, în impas

Mutarea iernii este pe cale să nu se mai realizeze. Gigi Becali era dispus să-l dea la schimb pe Aymen Boutoutaou, dar și o sumă considerabilă – 1.200.000 de euro – așa cum , în schimbul lui Steven Nsimba, dar discuțiile nu au avansat.

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Omul de afaceri și-a declarat nemulțumirea cu privire la modul în care au decurs lucrurile și a lăsat de înțeles că în acest moment nu se mai gândește la această mutare. În lumea fotbalului, Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că își pierde foarte ușor răbdarea.

„Nu știu, mă, că nici nu a dat răspunsul frati-su. Că cică să vorbesc cu frati-su. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoși. Da, trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Așadar, un rol foarte important în mutare pare să îl aibă antrenorul celor de la FCSB, Laurențiu Reghecampf, cel care se afla în contact cu reprezentanții lui Steven Nsimba. Antrenorul caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv, acolo unde nu are prea multe soluții după plecările lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

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În acest moment, singurul atacant veritabil al celor de la FCSB este Arnold Garita. Tot acolo mai pot juca, la nevoie, Alexandru Stoian sau David Miculescu. În calcul mai putea fi luat și Denis Drăguș, dar internaționalul român este accidentat și recuperarea sa mai durează câteva săptămâni.

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