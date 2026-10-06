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Răspunsul lui Nsimba pentru FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “A vorbit Reghecampf cu el!”

Negocierile dintre FCSB și Steven Nsimba par să fi intrat în impas. Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a lăsat de înțeles că și-a pierdut răbdarea, iar transferul a trecut în planul secund.
Mihai Cheleș
06.10.2026 | 13:38
Raspunsul lui Nsimba pentru FCSB Anuntul lui Gigi Becali A vorbit Reghecampf cu el
EXCLUSIV FANATIK
Steven Nsimba și Gigi Becali / Foto: edit Fanatik
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Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că transferul lui Steven Nsimba s-a împotmolit  în stadiul incipient. Fratele atacantului de la Universitatea Craiova ar fi trebuit să transmită ce pretenții financiare are jucătorul, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, spre nemulțumirea roș-albaștrilor.

Transferul lui Steven Nsimba la FCSB, în impas

Mutarea iernii este pe cale să nu se mai realizeze. Gigi Becali era dispus să-l dea la schimb pe Aymen Boutoutaou, dar și o sumă considerabilă – 1.200.000 de euro – așa cum FANATIK anunța în exclusivitate, în schimbul lui Steven Nsimba, dar discuțiile nu au avansat.

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Omul de afaceri și-a declarat nemulțumirea cu privire la modul în care au decurs lucrurile și a lăsat de înțeles că în acest moment nu se mai gândește la această mutare. În lumea fotbalului, Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că își pierde foarte ușor răbdarea.

Nu știu, mă, că nici nu a dat răspunsul frati-su. Că cică să vorbesc cu frati-su. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoși. Da, trebuia să-mi trimită oferta și nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Reghecampf, în contact cu oamenii lui Nsimba

Așadar, un rol foarte important în mutare pare să îl aibă antrenorul celor de la FCSB, Laurențiu Reghecampf, cel care se afla în contact cu reprezentanții lui Steven Nsimba. Antrenorul caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv, acolo unde nu are prea multe soluții după plecările lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

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În acest moment, singurul atacant veritabil al celor de la FCSB este Arnold Garita. Tot acolo mai pot juca, la nevoie, Alexandru Stoian sau David Miculescu. În calcul mai putea fi luat și Denis Drăguș, dar internaționalul român este accidentat și recuperarea sa mai durează câteva săptămâni.

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  • 1.000.000 de euro este cota de piață a lui Steven Nsimba, conform transfermarkt.de.
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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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