Răspunsul lui Victor Ponta după ce a purtat la Istanbul tricoul Turciei sub cel al României: „De proști și de hiene nu mă interesează”

Fotografia cu Victor Ponta purtând tricoul României peste cel al Turciei a stârnit sute de reacții. Cum și-a explicat fostul premier gestul de la Istanbul
Ciprian Păvăleanu
28.03.2026 | 11:30
De ce a purtat Victor Ponta ambele tricouri la Turcia - România. Foto: Colaj FANATIK
Victor Ponta (53 de ani) este un om foarte apropiat de poporul turc, iar acest lucru l-a făcut să se gândească serios pe cine va susține în meciul de baraj de la Istanbul. El a postat un clip în care este indecis să aleagă un tricou, însă în cele din urmă îl ia pe cel galben. Totuși, într-o poză făcută ulterior, pe stadionul lui Beșiktaș, fostul premier purta ambele tricouri. Omul politic a venit și cu un răspuns pentru gestul său.

De ce a purtat Victor Ponta tricoul Turciei sub cel al României. Răspunsul fostului premier

Victor Ponta a intrat în centrul unei controverse după meciul Turcia – România de la Istanbul, câștigat cu 1-0 de naționala lui Vincenzo Montella. Primul lucru care a adus reacții negative a fost videoclipul postat cu puțin timp înaintea partidei. Fiind un admirator al culturii turce, omul politic a avut o alegere dificilă de făcut.

În filmarea respectivă, Victor Ponta vorbește atât în română, cât și în turcă și pare extrem de indecis de tricoul pe care să-l poarte în ziua meciului. La finalul clipului el își dezvăluie alegerea și ia în mână tricoul galben. Totuși, momentele sale de ezitare i-au adus foarte multe jigniri. Ulterior, el a postat o poză și de pe stadion, în care purta tricoul României, însă sub el se putea zări semiluna. Victor Ponta și-a explicat gestul după valul de critici cu care s-a confruntat:

„Dacă ați văzut și filmul, și poza postată, atunci mesajul a fost clar (sigur, pentru cei care mă cunosc și pentru ceilalți oameni inteligenți)! Eu apreciez și țin foarte mult la Turcia, dar, de data aceasta, evident că am ținut cu România! Este un mesaj pentru oamenii inteligenți și pentru cei care apreciază și respectă alte popoare, de care ne leagă atâtea lucruri. De proști, de hiene și de „heringi”, sincer, nu îmi pasă deloc; iar „balele” de la gura lor, când mă înjură, mă amuză foarte tare”, a transmis Victor Ponta pe rețelele de socializare.

Victor Ponta la meciul Turcia - România
Val de critici pentru fostul premier. Ce comentarii au avut românii la adresa lui Victor Ponta

Românii nu au ezitat să-l „taxeze” pe Victor Ponta în comentarii. Fostul premier a atras un val uriaș de ură după ce a recunoscut că a inundat mai multe sate românești pentru a salva Belgradul (n.r. – Capitala Serbiei), faptă în urma căreia și-a obținut cetățenia sârbă. Gestul său de a purta tricoul Turciei pe sub cel al României nu a făcut decât să inflameze spiritele și să-i aducă și mai multe jigniri:

„Ai avut sau nu tricoul Turciei mai aproape de piele?”; „Ieri cu sârbii, azi cu turcii. Atât s-a putut”; „Cu alte cuvinte, cine nu e de acord și nu împărtășește ideile domnului Ponta, nu e inteligent”; „Și ăsta se susține mai nou mare naționalist! Vă dați seama cine a fost prim-ministru al acestei țări? Și se mai dorește să-și reactiveze viața politică”; „Ce greu ți-a fost să nu ne vinzi…”, au fost doar câteva dintre reacțiile românilor de pe social media.

A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!