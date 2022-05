Răspunsul neașteptat dat de Theo Rose când a fost întrebată despre infidelitate: “Iubirea schimbă tot”

Frumoasa șatenă a vorbit despre un subiect sensibil. Vedeta de la Pro TV a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebată despre infidelitate, în condițiile în care trăiește o frumoasă de poveste de dragoste cu Alex Leonte.

Theo Rose, dispusă să treacă peste infidelitatea partenerului. Ce părere are solista

Theo Rose ar trece peste infidelitate în situația în care partenerul de viață ar călca strâmb în relație. a vorbit despre cum ar gestiona situația respectivă, dacă ar trece peste legătura paralelă.

ADVERTISEMENT

„Normal, îți dai seama. Nu știi că iubirea schimbă tot”, a fost răspunsul neașteptat dat de prezentatoarea de la SuperStar România pe pagina de .

De asmenenea, le-a mai spus fanilor și cum se comportă atunci când suferă din dragoste. Theo Rose este genul de persoană care se consumă foarte mult din iubire și pune toată durerea în pasiunea sa, în muzică.

ADVERTISEMENT

„Eu când am suferit n-am mâncat, n-am dormit. Am zăcut plângând. Nu știam când dorm și când sunt trează. Așa s-a manifestat la mine suferința și așa am cântat-o”, a adăugat cântăreața.

Theo Rose, o viață activă de când e pe scenă

„Am o viață activă, partea care îmi place cel mai mult e că acum peste tot unde mă duc mă simt ca acasă. Mă știu oamenii peste tot și am cu cine să stau să râd, să vorbesc.

ADVERTISEMENT

E moartea mea să nu stau singură, așa. E alegerea fiecăruia cum vrea să fie, nu trebuie să se întâmple niște lucruri extraordinare ca să fii fericit.

Am trecut printr-un moment neplăcut, dar am ales să vin la sală și să-mi fac ziua frumoasă.

Acum ce să fac, să mă poticnesc la momentul acela, nu există”, le-a mai spus Theo Rose celor care o urmăresc pe social media, unde postează diferite filmulețe de la concerte și filmări.