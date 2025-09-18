Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți lucra cu oricine”

Dani Coman, , a revenit la sentimente mai bune față de patronul FCSB-ului, . Recent, oficialul lui FC Argeș a dezvăluit ce răspuns a dat când a fost ofertat să vină la echipa bucureșteană.

Dani Coman, răspuns categoric la oferta FCSB-ului

Dani Coman este considerat unul dintre cei mai buni președinți de club din fotbalul românesc, Dorit de Gigi Becali la FCSB, fostul portar român a răspuns fără să ezite.

Mai exact, el a povestit cum în trecut Gigi Becali l-a contactat pentru a-i oferi o funcție în conducerea echipei bucureștene. Deși Dani Coman a mărturisit că ar fi putut lucra cu latifundiarul din Pipera, este convins că nu ar fi fost fericit cu adevărat în acel mediu.

„100% n-aș fi fost fericit acolo. N-aș fi putut!”

„Am mers la Sibiu, deși câștigasem campionat, Supercupă, cu Astra, jucasem în cupele europene, primăvara europeană… Aveam oferte de la trei cluburi importante din SuperLigă. Da (n.r.- Dacă FCSB l-a ofertat vreodată)! Da…

Cu domnul Becali sunt convins că aș fi putut lucra, dar n-aș fi putut eu la FCSB. Sau… depinde de ceea ce îți dorești. Dacă vrei să faci compromisuri, poți lucra cu oricine.

Dar dacă eu nu sunt fericit într-un loc, nu stau. 100% n-aș fi fost fericit acolo. N-aș fi putut, nici nu are rost să discutăm. Nu o să fiu niciodată… Viața mă poate duce oriunde, dar nu există! Nu!”, a declarat Dani Coman, potrivit