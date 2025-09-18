Sport

Răspunsul oferit de Dani Coman la propunerea de a semna cu FCSB: „Poți lucra cu oricine”

Dani Coman, ofertat de FCSB. Ce răspuns a dat fostul mare portar român când a auzit de echipa lui Gigi Becali.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 21:47
Dani Coman nu a stat la discuții cu Gigi Becali. Ce răspuns a oferit la oferta din partea FCSB-ului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dani Coman, cel care i-a dat o replică acidă lui Gigi Becali în scandalul Tudose, a revenit la sentimente mai bune față de patronul FCSB-ului, cei doi împăcându-se. Recent, oficialul lui FC Argeș a dezvăluit ce răspuns a dat când a fost ofertat să vină la echipa bucureșteană.

Dani Coman, răspuns categoric la oferta FCSB-ului

Dani Coman este considerat unul dintre cei mai buni președinți de club din fotbalul românesc, lăudat public chiar și de către Dumitru Dragomir. Dorit de Gigi Becali la FCSB, fostul portar român a răspuns fără să ezite.

Mai exact, el a povestit cum în trecut Gigi Becali l-a contactat pentru a-i oferi o funcție în conducerea echipei bucureștene. Deși Dani Coman a mărturisit că ar fi putut lucra cu latifundiarul din Pipera, este convins că nu ar fi fost fericit cu adevărat în acel mediu.

„100% n-aș fi fost fericit acolo. N-aș fi putut!”

„Am mers la Sibiu, deși câștigasem campionat, Supercupă, cu Astra, jucasem în cupele europene, primăvara europeană… Aveam oferte de la trei cluburi importante din SuperLigă. Da (n.r.- Dacă FCSB l-a ofertat vreodată)! Da…

Cu domnul Becali sunt convins că aș fi putut lucra, dar n-aș fi putut eu la FCSB. Sau… depinde de ceea ce îți dorești. Dacă vrei să faci compromisuri, poți lucra cu oricine.

Dar dacă eu nu sunt fericit într-un loc, nu stau. 100% n-aș fi fost fericit acolo. N-aș fi putut, nici nu are rost să discutăm. Nu o să fiu niciodată… Viața mă poate duce oriunde, dar nu există! Nu!”, a declarat Dani Coman, potrivit iamsport.ro.

