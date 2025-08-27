Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România

Comenzile Temu în România vor fi taxate cu 25 de lei însă măsura ar putea fi ”ocolită” dacă coletele vin din de la depozitele din Europa și nu direct din China. Reprezentanții Temu au oferit un răspuns oficial, iar un economist explică implicațiile fiscale și logistice pentru consumatori. În plus, există dovezi concrete care arată cum ajung pachetele în țară și ce taxe trebuie plătite.

ADVERTISEMENT

Noua taxă pentru colete: ce trebuie să știe cumpărătorii și magazinele online

Pe 13 august 2025, ministrul finanțelor, . Printre principalele modificări se numără introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro.

Autoritățile explică faptul că explozia comenzilor din afara Uniunii Europene a generat provocări logistice și costuri suplimentare pentru mediu, afectând totodată competitivitatea magazinelor online românești, care trebuie să respecte reglementările locale și să achite taxe și impozite.

ADVERTISEMENT

Aceste reglementări au fost discutate și în ședința coaliției de marți, 26 august 2025, moment în care s-au făcut unele modificări la prevederile inițiale, pentru a ajusta impactul măsurilor și a răspunde observațiilor venite din partea partenerilor de guvernare.

Cine plătește, de fapt, taxa pentru colete

Responsabilitatea plății taxei pentru colete revine furnizorului bunurilor sau persoanei care, în numele acestuia sau în beneficiul său, depune coletul în rețeaua poștală națională. Această obligație se aplică indiferent de rolul pe care îl are persoana respectivă în lanțul de distribuție, fie că este producător, intermediar sau partener logistic.

ADVERTISEMENT

Practic, taxa nu este plătită direct de cumpărătorul final, ci de comerciant sau de partenerii săi logistici care expediază coletul și care au un contract direct cu firma de curierat sau cu Poșta Română. Totuși, aceste costuri vor fi suportate, în final, tot de către client, care va achita un preț mai mare pentru coletele extracomunitare.

ADVERTISEMENT

Cum funcționează Temu în România?

Platforma internațională de comerț online , cu livrare în țară. Pentru a cumpăra, utilizatorii trebuie să acceseze site-ul oficial sau aplicația mobilă Temu, să selecteze produsele dorite și să finalizeze comanda.

Temu colaborează cu diferiți transportatori și parteneri logistici pentru expedițiile către Europa, inclusiv România. În general, comenzile ajung în țara noastră în 7-15 zile lucrătoare, însă unele produse pot fi livrate mai rapid, în funcție de disponibilitatea lor și de depozitul din care sunt expediate.

ADVERTISEMENT

Temu are depozite proprii în Europa sau nu

În contextul discuțiilor privind Pachetul II al Guvernului Bolojan și a introducerii noii taxe de 25 de lei pentru coletele extracomunitare cu valoare sub 150 de euro, FANATIK a contactat platforma Temu pentru clarificări privind modul în care sunt gestionate livrările în Europa.

Contrar așteptărilor, reprezentantul retailerului internațional a precizat că ei nu dețin depozite proprii pe piața europeană.

„Temu nu deține și nu operează depozite proprii în Europa. În schimb, colaborăm îndeaproape cu furnizori de logistică de încredere, precum FAN Courier și Poșta Română, pentru a asigura o livrare fluentă și eficientă”, a declarat un reprezentant Temu, pentru FANATIK.

Cum livrează în Europa: există hub-uri locale

În schimb, economistul Mircea Coșea, contactat de FANATIK pentru a afla dacă există sau nu informații despre existența unor hub-uri Temu în Europa, a precizat că nu există date oficiale, însă informații neconfirmate sugerează că ar exista centre în Olanda și Ungaria, posibil în Amsterdam și Budapesta.

„Nu am date oficiale, însă m-am interesat de la cei care lucrează în domeniul, cei care se ocupă cu transportul la domiciliu atunci când se comandă online.

Doi dintre ei, dintre aceste firme mi-au spus că au hub-uri în Olanda și Ungaria. Probabil că Amsterdam și Budapesta. Nu este confirmat lucrul ăsta, dar această informație circulă”, a precizat analistul economic Mircea Coșea, pentru FANATIK.

Ce schimbări aduce Temu pentru livrările din Europa

Ca parte a strategiei sale de expansiune și consolidare pe piața europeană, Temu spune că încearcă să colaboreze cu vânzători locali pentru a îmbunătăți livrările și a reduce timpul de expediere. Reprezentanții platformei au explicat că această abordare urmărește să aducă produse mai aproape de consumatori și să eficientizeze procesul logistic.

„La începutul acestui an, Temu a început să invite vânzători locali din România, precum și din piețe precum Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Italia, Olanda, Austria, Polonia, Cehia și Ungaria să se alăture platformei.

Acești vânzători locali vor gestiona logistica prin propriile lor facilități de depozitare”, a mai menționat delegatul.

Cât de bine gândită este taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE

În reacție la afirmațiile reprezentantului Temu privind vânzătorii locali și gestionarea logisticii, analistul economic Mircea Coșea a oferit o perspectivă critică asupra noii taxe de 25 lei pentru coletele extracomunitare.

„Tocmai de aceea este puțin probabil ca această taxă pe 25 lei să fie bine gândită. Dacă se dovedește că, de fapt, mărfurile nu vin din extracomunitar, atunci lucrurile se complică și toată această hotărâre ar putea să cadă.

Pe de altă parte sunt societăți în România care m-au contactat și mi-au spus că s-au bucurat de această taxă. Ei afirmă că, de fapt, mărfuri nu te vin din China și este o concurență neloială”, a punctat Coșea, pentru FANATIK.

Cum ar putea Temu să-și adapteze operațiunile pentru a reduce impactul taxei

Continuând strategia de dezvoltare pe piața europeană, Temu își propune să extindă semnificativ rolul vânzătorilor locali în procesul de livrare. Reprezentanții platformei estimează că această abordare va aduce beneficii atât consumatorilor, cât și afacerilor locale.

„Ne așteptăm ca până la 80% din vânzările noastre din Europa să provină din livrarea locală și de la vânzători locali.

Acest lucru face parte din eforturile noastre continue de a extinde varietatea produselor, de a îmbunătăți viteza livrărilor și de a crea noi oportunități de creștere pentru afacerile locale”, a mai spus, pentru FANATIK, mandatarul Temu.

Este posibil ca Temu să fenteze taxa pe colete extracomunitare

Analistul economic Mircea Coșea a comentat modul în care Temu ar putea să-și adapteze operațiunile pentru a gestiona livrările în Europa și a reduce impactul noii taxe.

„Sistemul se schimbă cu totul. Pentru că atunci Temu nu mai este cel care vine din extracomunitar, el își face o bază undeva și lucrează doar ca colector și distribuitor. Mărfurile putând să vină din comunitate. Așa fentează taxa. E foarte posibil.

Pentru că Temu sau alții au o asemenea forță deocamdată, încât, într-un timp foarte scurt pot să organizeze o astfel de livieră de la sistem, prin transformarea job-ului pe care-l au din distribuitori direcți se transformă, de fapt, în colector și distribuitor”, a încheiat specialistul în economie, Mircea Coșea, pentru FANATIK.

Cum vor fi afectate comenzile de pe Temu, Shein și Amazon de noua taxă

Noile măsuri fiscale anunțate de Guvern vizează în mod special comenzile efectuate prin platformele internaționale de comerț online, precum Temu, Shein sau Amazon.

Autoritățile urmăresc astfel să reducă evaziunea fiscală și diferențele de aplicare a taxelor. Scopul final este ca atât consumatorii, cât și operatorii economici să aibă claritate asupra obligațiilor fiscale.

De asemenea, statul vizează să poată colecta în mod eficient taxele datorate pentru bunurile importate prin comerțul online.

Ce este Temu și cum a cucerit piețele globale

Temu este o piață online operată de compania chineză de comerț electronic PDD Holdings. A fost lansată în Statele Unite în septembrie 2022. Retailerul a cunoscut o expansiune rapidă, intrând pe piața europeană în 2023.

În prezent, platforma își desfășoară activitatea în peste 90 de piețe la nivel global, acoperind regiuni din America de Nord și Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia și Oceania. Prin intermediul Temu, utilizatorii au acces la o gamă variată de produse, beneficiind de experiențe de cumpărături flexibile.

Ce produse găsești pe Temu?

Pe această platformă, consumatorii pot alege din peste 600 de categorii de produse, de la haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, la accesorii de modă precum bijuterii, genți și ceasuri.

Site-ul oferă, de asemenea, cosmetice și produse pentru îngrijirea pielii și a părului, electrocasnice mici și gadgeturi tehnologice, mobilier și decorațiuni pentru casă și grădină, precum și echipamente și accesorii pentru sport și activități în aer liber.

Pentru cei mici, există haine și jucării educative, iar pentru animalele de companie, hrană și accesorii diverse. De asemenea, Temu pune la dispoziție materiale de birou și școală, organizatoare și alte produse utile pentru viața de zi cu zi.

Ce este Shein și cum a pus monopol pe cumpărăturile din întreaga lume

Shein este, de asemenea, o platformă globală de comerț electronic specializată în fashion, care a câștigat rapid popularitate datorită prețurilor mici, a varietății imense de produse și a livrărilor rapide.

Lansată inițial în China, platforma a reușit să își extindă prezența pe piețele internaționale, inclusiv în Europa, America de Nord și Asia, atrăgând milioane de clienți prin strategii de marketing online și prin colaborări cu influenceri.

Modelul de afaceri al Shein se bazează pe producția rapidă și flexibilă, ceea ce îi permite să răspundă imediat tendințelor modei și să mențină un flux constant de colecții noi.

Ce este Amazon și ce produse comercializează

Amazon este una dintre cele mai mari platforme de comerț electronic din lume, fondată în 1994 de Jeff Bezos în Statele Unite. Inițial concentrată pe vânzarea de cărți online, Amazon s-a extins rapid și astăzi oferă o gamă extrem de largă de produse: electronice, haine, alimente, produse pentru casă, jucării, produse de sănătate și multe altele.

Platforma funcționează atât ca marketplace, unde vânzători terți își pot vinde produsele, cât și ca retailer direct, vânzând propriile stocuri.

Cum și când trebuie furnizorii de servicii poștale să raporteze către ANAF

Furnizorii de servicii poștale trebuie să raporteze lunar către ANAF numărul coletelor livrate, iar această raportare trebuie transmisă până pe 25 ale lunii următoare livrării.

În raport trebuie să fie incluse: coletele expediate din afara Uniunii Europene, coletele însoțite de declarația de origine și plecate tot din afara UE, precum și coletele cu declarație de origine pentru care a fost percepută taxa corespunzătoare.

Când trebuie virate taxele colectate pentru comenzile livrate

Sumele încasate ca taxe pentru colete trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului.

Aceasta asigură o gestionare corectă și la timp a veniturilor fiscale și permite autorităților să monitorizeze în mod eficient fluxul coletelor și aplicarea taxelor aferente.

Se mai restituie taxa dacă returul este făcut de destinatar?

În situația în care un colet este returnat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, taxa percepută pentru trimiterea respectivă nu se restituie.

Practic, chiar dacă produsul ajunge înapoi la comerciant, suma achitată ca taxă rămâne reținută de autorități.