Răspunsul pe care Mihai Leu i l-a dat lui Denise Rifai, întrebat de moarte și boala care l-a îngenuncheat: „Soția a fost șocată”

Mihai Leu a vorbit despre moarte și lupta cu cancerul, boala care l-a îngenuncheat, în cele din urmă, într-un interviu pe care l-a oferit lui Denise Rifai, la Kanal D, în 2023.

a mărturisit că a văzut moartea în față de mai multe ori, însă, pentru că a fost mereu neînfricat, a reușit să meargă înainte indiferent de dificultatea situației. Legendarul boxer, cunoscut și pentru pasiunea sa pentru raliurile cu mașini, a spus că a trecut prin multe momente dificile ca șofer, dar fiecare lovitură pe care a primit-o în sporturile pe care le-a practicat l-au întărit.

Mihai Leu a avut și o scurtă experiență cu politica, făcând parte, la un moment dat, din Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu. A candidat pentru o funcție importantă la Hunedoara, dar oamenii au avut o altă opțiune, iar sportivul a mărturisit că nu s-a supărat niciodată pe hunedoreni din cauza alegerii făcute. Leu a recunoscut că politica e cam singurul domeniu unde nu a putut să exceleze, dându-și seama că nu era de el.

„Este un domeniu la care nu prea mă pricep. Am fost entuziasmat de faptul că aș putea să fac ceva. În acea campanie, la primărie, făceam parte dintr-un partid foarte mic. Mi-am dat seama că trebuie să faci parte dintr-un partid mare. Pe hunedoreni nu am să fiu niciodată supărat, pentru că, normal, oamenii votează în direcția în care cred ei că vor merge mai bine. Eu niciodată nu făceam promisiuni despre ce știam că nu se poate realiza. Cred că sistemul politic este altul decât am fost eu obișnuit eu în sport. Poate că aș fi putut să mă schimb, dar nu mi-am dorit. E singurul domeniu unde nu am reușit. Am preferat să renunț decât să încerc să mă adaptez”, spunea Mihai Leu la

„Dacă ți-e frică de pumn, nu mai poți să câștigi meciul”

Întrebat cum a reacționat când a văzut moartea cu ochii, Mihai Leu a declarat că niciodată nu s-a gândit la cât de periculoase sunt pasiunile sale, căci nu ar fi ajuns atât de departe pe plan sportiv.

„Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Chiar dacă m-am dat și peste cap, am sărit și într-un râu… Odată m-am oprit într-un pilon care m-a ajutat să nu sar în râu. Întotdeauna trebuie să ai nervii tari, să reușești să treci peste evenimentele neplăcute. Cel mai grav este pentru un pilot, după o astfel de experiență, să te urci la volan și să mergi cât poți de tare, ca să nu intre frica de viteză în tine. E ca și la box, dacă ți-e frică de pumn, nu mai poți să câștigi meciul, poți să te lași”, a mărturisit Leu.

Mihai Leu a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu tatăl său, cu care a ”împărțit” același diagnostic: cancer. a spus că e greu să înșire asemănările dintre el și părintele său, dincolo de faptul că a fost depistat cu aceeași boală, însă a punctat că uneori și-ar fi dorit să nu fie atât de dur cu el.

Mihai Leu și-ar fi dorit mai multă afecțiune de la tatăl său

„E foarte greu de spus și cred că asemănările cei din exterior pot să le vadă. Tu ca persoană nu poți să evaluezi totul. Știu că tatăl meu a fost mereu dur, strict, asta m-a și ajutat mult, fiindcă m-a ajutat să fac lucrurile bine, să nu cedez. Pe de altă parte, câteodată mi-a lipsit puțin. N-a fost o afecțiune aprinsă, o mângâiere pe cap sau ceva de genul ăsta. A fost o relație bună, dar un altfel de relație, a fost mai dur. De multe ori mi-aș fi dorit să fi fost altfel”, a completat Mihai Leu, la Kanal D.

Mihai Leu a mai spus că frica de moarte nu a fost atât de mare, dând vina pe felul în care sunt construiți campionii la sport. S-a simțit întotdeauna invincibil, iar optimismul său a fost alimentat și de medicul care l-a tratat atâția ani, profesorul Irinel Popescu.

Cum a ținut în frâu Mihai Leu frica de moarte: „Doctorul mi-a zis că indiferent ce am, el mă face bine”

„Cu siguranță, da (n. red.: cancerul a fost cea mai dură lovitură sub centură). E ceva ce nu știi de unde vine, ce trebuie să faci. Prima persoană căreia i-am spus a fost soția mea. A fost șocată, dar după ce s-a potolit a zis că o să trecem împreună și peste asta. După aceea l-am sunat pe domnul profesor Irinel Popescu. Am avut un noroc extraordinar. I-am spus că am o problemă și mi-a spus: cu cine? Domnul îl operase și pe tatăl meu. Am zis cu mine.

A făcut o pauză, 10-15 secunde nu a spus nimic. Mi-a zis că indiferent ce am el mă face bine. Am fost convins că voi trece peste toate și o să mă fac repede bine. M-a așteptat la București și i-am spus că trebuie să arbitrez două meciuri la Budapesta, l-am întrebat dacă e vreo problemă dacă vin în altă zi. Mi-a fost destul de greu psihic, dar am încercat să mă controlez. Luni dimineața am venit la domn profesor. (…) Cred că asta este, cumva, nu știu dacă e o calitate sau un defect a sportivilor, să ne simțim invincibili. Și acum mă simt invincibil. Am întrebat și alți sportivi să aflu dacă toți gândesc la fel”, a adăugat Mihai Leu în emisiunea lui Rifai din noiembrie 2023.