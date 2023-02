Ramona Olaru lămurește misterul despărțirii de Cătălin Cazacu: „Sunt pe un drum foarte bun”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt ba împreună, ba separați! De la o perioadă încoace, cei doi nu se mai afișează împreună, așa cum o făceau cândva, iar fanii vedetelor de la Antene au început să intre la bănuieli!

Ramona Olaru se declară fericită de ceea ce trăiește. Evită să spună dacă s-a despărțit de Cătălin Cazacu: „Sunt pe un drum foarte bun”

Cele mai recente postări făcute de asistenta de televiziune de la Neața cu Răzvan și Dani sunt destul de sugestive. Chiar dacă niciunul dintre cei doi nu vrea să spună cu subiect și predicat ce se întâmplă între ei, mesajele subliminale sunt la ordinea zilei.

ADVERTISEMENT

Blondina a dat share unui text care pare să confirme că sau, după cum spun unii, o ruptură definitivă! „Încă ceva, încearcă să iubești pe cineva. Iar dacă nu-ți vine cineva în minte, încearcă cu tine”, a scris Ramona Olaru pe Instastory.

Contactată de FANATIK pentru a lămuri , Ramona Olaru a fost la fel de ambiguă precum sunt postările sale din ultima vreme de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Când a auzit care este subiectul față de care i-am cerut o poziție, prezentatoarea de la Splash, vedete la apă a ocolit subiectul spunându-ne, totuși, că indiferent ce situație amoroasă ar travesa acum ea este foarte bine și mulțumită de ceea ce face.

„Eu sunt foarte bine, sunt pe un drum foarte bun, sunt mulțumită cu mine, de ceea ce fac. Nu vreau să vorbesc despre viața mea amoroasă. Când va fi nevoie să spun ceva, voi declara”, a spus Ramona Olaru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru, despre Cătălin Cazacu: „Fiecare face ce vrea”

Întrebată apoi dacă îi este confortabilă această telenovelă în care există doar suspiciuni și nimic cert, dacă o deranjează speculațiile care se fac pe seama relației sale cu Cazacu, mare parte a zvonurilor fiind cauzate chiar de lipsa de transparență a celor doi, ei bine, Ramona a zis că nu o ating sub nicio formă aceste zvonuri, sugerând că imaginea ei nu ar avea de suferit.

„Nu mă deranjează că se fac speculații. Fiecare face ce vrea”, a adăugat frumoasa blondă. Legat de acest subiect, a fost contactat și Cătălin Cazacu, iar realizatorul tv de la Antena Stars a explicat varianta lui.

ADVERTISEMENT

”Lumea vorbește, noi te credem, dar nici tu să nu mai faci”, ne-a spus, râzând, Cătălin Cazacu. ”Nu e nimic adevărat și nimic de comentat”, a mai precizat el.

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au cuplat în anul 2021. De atunci, cei doi s-au tachinat de nenumărate ori, chiar pe rețelele de socializare, existând ipoteze despre mai multe separări care ar fi avut loc.

Cei doi s-au despărțit la finalul anului trecut, dar s-au împăcat iar. Acum, situația e din nou confuză

Într-o intervenție făcută în luna decembrie a anului trecut la Antena Stars, Ramona a spus că nu o să îl mai caute pe Cazacu și că nu are habar ce face cu timpul său liber.

„Momentan nu știu absolut deloc ce face. Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de destul timp. Nu o să fac un anunț acum, probabil la vremea potrivită o să-l fac. Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment.

Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, declarase Ramona Olaru .

Ulterior, cei doi s-au împăcat, au reluat planurile cu privire la nunta care ar fi programată în acest an, însă, de curând, s-ar fi produs separarea definitivă între cele două vedete de matinal din trustul Antenelor.