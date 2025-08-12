Sport

Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut”

Dumitru Dragomir a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru! Ce a spus
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2025 | 20:15
Dumitru Dragomir a comentat posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik

Dumitru Dragomir a explicat de ce nu crede că se va realiza în cele din urmă transferul lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru, informație apărută în spațiul public în cursul zilei de luni.

Cum vede Dumitru Dragomir posibilitatea ca Ianis Hagi să ajungă la Craiova lui Mihai Rotaru: „Interesați-vă dacă îl vrea antrenorul întâi. E ciufut Mirel”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a dat de înțeles cu această ocazie că este posibil ca internaționalul român, în continuare liber de contract după despărțirea de Rangers, să nu fie dorit în Bănie de antrenorul Mirel Rădoi și nici de Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului. 

„Interesați-vă dacă îl vor antrenorul și cu Cârțu întâi. Cu toate că eu l-aș lua pe Hagi. E ciufut Mirel, ciufut rău. Dacă se ia peste el ceva… Ce vorbești, mă? E omu’ dracu’, țineți minte ce vă spun, vai de mine. Olteanul dracului, ce să mai…

(n.r. Dacă ar fi totuși un transfer bun pentru Universitatea Craiova) Nu știu, e jucător bun pentru România. Ia un jucător de echipă națională până la coadă. (n.r. Dacă ar fi complicată relația dintre Mirel Rădoi și Ianis Hagi) Ooo, și Mirel, și Hagi, imposibil”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ”. 

Și Gigi Becali a comentat acest scenariu: „Nu cred niciodată!”

De asemenea, și Gigi Becali a fost întrebat anterior în legătură cu acest subiect, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Nici patronul de la FCSB nu crede în șansele de reușită avute de olteni în acest demers al lor, dar dintr-un alt motiv față de Dragomir.

„Dacă i-a făcut ofertă, i-a făcut, nu? Nu mă interesează. Credeţi vreodată că Ianis Hagi merge la Craiova? Niciodată. Singurul la care ar putea să vină e la mine pentru că o să-l revitalizez.

Nu-i fac contract să fie al meu. Îi fac contract să joace când vrea el, cât vrea el, ca să îl relansez şi să se ducă să îşi ia el banii. Eu nu mai vreau bani pe el. Se duce şi ia el banii la semnătură.

Adică trei milioane de euro la semnătură. Dar la Craiova… Nu cred niciodată! Este posibil că e Mirel acolo, că pe el îl iubesc jucătorii. O să vedeţi ce va fi anul ăsta.

Mai mare performanţă o să facem. O să vedeţi. E bine pentru toată lumea, mai puţin pentru fratele meu mai mic Şucu şi prietenul Rotaru”, a spus și Gigi Becali.

Dumitru Dragomir a dat verdictul despre eventualul transfer al lui Ianis Hagi la Universitatea Craiova

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
