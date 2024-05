Răsturnare de sistuație în cazul morții Raisei. Părinții fetiței de doi ani din Dolj rup tăcerea. “Da, avem datorii la cămătari”

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul Raisei, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, dată dispărută și găsită ulterior moartă într-o râpă.

Părinții Raisei rup tăcerea

După ce ar fi încercat să inducă autoritățile în eroare, și au dezvăluit că la mijloc ar putea fi vorba de o răzbunare.

Părinții copilei de doi ani au recunoscut că în repetate rânduri au fost amenințați cu moartea de către cămătari din cauza datoriilor mari pe care le aveau.

Mai mult, aceștia se tem că fiica lor a fost ucisă de cămătari în încercarea de a-i speria și de a-i determina își plătească datoriile mai repede.

“Da, avem datorii. Am spus la Poliţie că am bănuit. Am vorbit şi cu comandantul care mi-a spus că au căutat în zona aia de 3-4 ori şi nu au găsit-o”, au declarat părinţii Raisei în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1., potrivit

Aceasta este cea mai nouă pistă pe care merg anchetatorii, după ce i-au audiat pe părinții copilei care, inițial

“Am fost induși în eroare în urma informaţiilor pe care le-am primit. Problema a fost până când ne-au lăsat să intrăm să începem să căutăm corect conform protocolului canin”, a spus Liviu Ionescu, reprezentantul Centrului Naţional de Educare Canină.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească cu exactitate cum a fost omorâtă copila și cum a ajuns în râpa de lângă locuința familiei sale.

Vă reamintim că Raisa, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, a fost dată dispărută, luni, după ce rudele sale nu au mai găsit-o în fața curții, unde se juca cu mai mulți copii.

După aproximativ 24 de ore de căutări, copila a fost găsită moartă într-o râpă, la aproximativ 400 de metri de locul dispariției.