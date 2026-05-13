Răsturnare de situație! Antrenorul revine pe bancă și va scrie istorie la Cupa Mondială

Federația din Curacao a anunțat oficial că olandezul Dick Advocaat (78 de ani) va reveni pe banca naționalei și va conduce echipa la Cupa Mondială din această vară. Experimentatul tehnician a renunțat la post după ce a calificat echipa la turneul final, din cauza faptului că fiica sa se confrunta cu probleme medicale, însă situația s-a îmbunătățit și antrenorul a putut reveni pe bancă.

Dick Advocaat revine pe banca naționalei din Curacao

Fred Rutten, antrenorul care l-a înlocuit pe Dick Advocaat la cârma naționalei din Curacao, a condus echipa în doar două meciuri amicale, ambele încheiate cu eșecuri, 0-2 cu China și 1-5 cu Australia. Luni, acesta a anunțat că renunță la post, precizând următoarele: „Nu trebuie să existe un climat care să dăuneze relațiilor profesionale sănătoase în cadrul echipei sau al staff-ului.

De aceea, demisia este decizia corectă. Timpul presează și Curaçao trebuie să meargă mai departe. Regret cum s-au desfășurat lucrurile, dar le doresc tuturor tot binele din lume”. Fotbaliștii din lot l-au dorit pe Advocaat înapoi pe banca naționalei, iar Federația a luat în considerare acest lucru când a luat decizia de a-l readuce pe experimentatul tehnician.

Președintele Federației, Gilbert Martina, a confirmat marți că Dick Advocaat va reveni în rolul de selecționer, iar acesta a anunțat și că starea de sănătate a fiicei tehnicianului s-a îmbunătățit, conform . Primul meci după revenirea antrenorului va avea loc pe 30 mai, când Curacao va întâlni Scoția la Glasgow într-o partidă amicală.

Dick Advocaat va scrie istorie la Cupa Mondială

, deoarece insula din Caraibe este cea mai mică țară care participă la un turneu final, având o suprafață de doar 443 de metri pătrați și o populație de aproximativ 155.000 de locuitori.

În momentul în care va conduce naționala la Cupa Mondială, Advocaat va deveni cel mai bătrân selecționer din istoria competiției, depășind recordul deținut de germanul Otto Rehhagel, care avea 71 de ani când a condus Grecia la turneul din 2010. Va fi a treia Cupă Mondială pentru Advocaat, care a antrenat Olanda în 1994 și Coreea de Sud în 2006.

Pe cine va întâlni Curacao la Cupa Mondială

, alături de Germania, Coasta de Fildeș și Ecuador. Reprezentanta zonei CONCACAF va avea un debut de foc la turneul final, urmând să întâlnească Germania la Houston pe 14 iunie, de la ora României 20:00. Apoi, urmează un duel contra Ecuadorului la Kansas City, care se va disputa pe 21 iunie, de la ora 03:00 în România, iar ultimul meci din grupă va fi împotriva Coastei de Fildeș la Philadelphia, pe 25 iunie, de la ora 23:00.