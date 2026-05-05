Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui Gigi”

ADVERTISEMENT

În ultimele zile s-a vehiculat intens că unul dintre jucătorii de top de la FCSB va părăsi echipa în vară. Însă, Mihai Stoica a mărturisit la emisiunea ”MM la FANATIK” că nici nu se pune problema de așa ceva și fotbalistul în cauză va rămâne și în stagiunea următoare.

Un jucător dat ca și plecat de la FCSB va rămâne în continuare la echipă

Despre mijlocașul israelian Ofri Arad s-a speculat că va pleca de la FCSB după ce nu a reușit să se impună și a avut și ceva probleme medicale care l-au împiedicat să evolueze mai mult, dar Mihai Stoica a exclus o astfel de variantă și a dezvăluit ce i-a spus Gigi Becali despre jucătorul adus liber de contract în iarnă.

ADVERTISEMENT

”Nici nu se pune problema. Chiar Gigi a zis: ‘Are problemele astea, nu avem timp să-l evaluăm acum. Avem timp în sezonul regulat viitor’. Astea sunt cuvintele lui Gigi. Ofri Arad continuă la FCSB.

Astăzi am fost la sală, și eu am o accidentare, și chiar am lucrat cu Dani Bîrligea și cu Ofri Arad în același timp. Așteptăm cu Ofri să apară acum pe 10 mai noul sezon din ‘Fauda’ (n.r. – serial de televiziune israelian)”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al FCSB, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Agentul lui Ofri Arad vrea să-l ia de la FCSB

Varianta despărții de Ofri Arad a apărut după ce agentul internaționalului israelian a ieșit public și , în ciuda faptului că jucătorul a primit un contract foarte bun.

ADVERTISEMENT

”Situația lui Ofri Arad este nefericită. Așa cum arată lucrurile acum, el își va încheia aventura la FCSB. Obiectivul a fost bun, contractul excelent. Nu vrem să vorbim prea mult despre situație, vom vedea la sfârșitul sezonului ce vom face.

ADVERTISEMENT

Nu este amuzant să apară o știre la 15 minute din România. Asta este. Nu este ușor pentru el. A avut mai multe oferte după perioada de la Kairat Almaty”, a spus Gilad Katsav, impresarul lui Ofri Arad.

Când va putea juca Bîrligea

În ceea ce-l privește pe Daniel Bîrligea, oficialul FCSB a anunțat la ”MM la FANATIK” că acesta a început recuperarea după , anunțată în exclusivitate de FANATIK, și speră să poată fi apt la al doilea meci de baraj pentru Conference League.

ADVERTISEMENT

”Bîrligea azi a început. A avut o perioadă în care nu a avut voie să facă efort după operație pe care a avut-o la sinusuri. Respiră foarte bine și chiar azi zicea că intră în baraj și, pac, în minutul 90 cu capul.

Vrea să ne țină în tensiune. Cu capul vrea acum că are și nasul liber. Glumea, dar eu sper să-l avem. Mai întâi sper să trecem de primul baraj, iar la al doilea să-l avem și pe Bîrligea”, a afirmat Mihai Stoica.