Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj

Daniel Pancu a decis să îl lase acasă pe Ciprian Deac, care nu a făcut deplasarea alături de coechipierii de la CFR Cluj pentru cantonamentul de la Oliva Nova. În acest context, situația „veteranului” este una incertă, acesta fiind contactat deja de mai multe grupări din Superliga.

Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce Daniel Pancu l-a exclus din lot

Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare înainte ca delegația lui CFR Cluj să plece în cantonamentul din Spania. Tehnicianul a decis ca doi jucători importanți din lot, Ciprian Deac și Damjan Djokovic, să nu facă deplasarea alături de coechipieri. Până la urmă, croatul a fost chemat de urgență în Spania, așadar doar Deac a rămas acasă.

, club pe care l-a reprezentat în trei perioade diferite, câștigând nu mai puțin de 7 titluri de campion. Așadar, conducerea grupării din Gruia ar dori ca acesta să rămână în cadrul clubului, într-un alt rol.

„Știu că nu este o situație plăcută, dar îți garantez că o să rămâi pe o funcție importantă în cadrul clubului”, i-ar fi promis președintele Iuliu Mureșan lui Ciprian Deac, conform . .

Ciprian Deac a fost extrem de afectat de cele întâmplate, ținând cont de importanța clubului CFR în viața și cariera sa. În cazul în care va dori să joace în continuare, acesta va avea oportunități în Superliga. Conform sursei menționate, mai multe formații i-au oferit un contract începând din vara acestui an, când Deac ar urma să devină jucător liber după ce înțelegerea sa cu CFR va expira.

Pe lângă CFR Cluj, Deac a mai evoluat în țară pentru Unirea Dej, Oțelul Galați și Rapid, iar în străinătate a jucat la Schalke 04 (Germania), Aktobe și Tobol Kostanay (ambele din Kazahstan). În perioada 2010-2020, acesta a reprezentat echipa națională a României, în tricoul căreia a strâns 26 de selecții, marcând 4 goluri.

Câte partide a strâns Ciprian Deac pentru CFR Cluj în acest sezon

Ciprian Deac a evoluat în doar 8 partide pentru CFR Cluj în actuala stagiune, oferind o pasă decisivă în succesul cu CSM Slatina, 4-0, din Cupa României Betano. Sub comanda lui Daniel Pancu, experimentatul fotbalist a jucat doar câteva minute, fiind introdus în prelungirile partidei cu Rapid (3-0).