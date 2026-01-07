Sport

Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj

Ciprian Deac nu a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de coechipierii de la CFR Cluj, iar experimentatul fotbalist a primit deja mai multe oferte.
Bogdan Mariș
07.01.2026 | 13:56
Rasturnare de situatie Ce se intampla cu Ciprian Deac la CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Ciprian Deac a primit o primă ofertă după ce Daniel Pancu l-a exclus din lotul lui CFR Cluj pentru cantonamentul din Spania. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a decis să îl lase acasă pe Ciprian Deac, care nu a făcut deplasarea alături de coechipierii de la CFR Cluj pentru cantonamentul de la Oliva Nova. În acest context, situația „veteranului” este una incertă, acesta fiind contactat deja de mai multe grupări din Superliga.

Prima ofertă primită de Ciprian Deac după ce Daniel Pancu l-a exclus din lot

Daniel Pancu a luat o decizie surprinzătoare înainte ca delegația lui CFR Cluj să plece în cantonamentul din Spania. Tehnicianul a decis ca doi jucători importanți din lot, Ciprian Deac și Damjan Djokovic, să nu facă deplasarea alături de coechipieri. Până la urmă, croatul a fost chemat de urgență în Spania, așadar doar Deac a rămas acasă.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul care va împlini 40 de ani în februarie este o adevărată legendă la CFR, club pe care l-a reprezentat în trei perioade diferite, câștigând nu mai puțin de 7 titluri de campion. Așadar, conducerea grupării din Gruia ar dori ca acesta să rămână în cadrul clubului, într-un alt rol.

„Știu că nu este o situație plăcută, dar îți garantez că o să rămâi pe o funcție importantă în cadrul clubului”, i-ar fi promis președintele Iuliu Mureșan lui Ciprian Deac, conform GSP. Dan Nistor, fotbalist care activează la rivala CFR-ului, U Cluj, a avut o reacție dură după ce Deac a fost lăsat acasă.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Ciprian Deac, contactat de formații din Superliga

Ciprian Deac a fost extrem de afectat de cele întâmplate, ținând cont de importanța clubului CFR în viața și cariera sa. În cazul în care va dori să joace în continuare, acesta va avea oportunități în Superliga. Conform sursei menționate, mai multe formații i-au oferit un contract începând din vara acestui an, când Deac ar urma să devină jucător liber după ce înțelegerea sa cu CFR va expira.

ADVERTISEMENT
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a...
Digisport.ro
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui

Pe lângă CFR Cluj, Deac a mai evoluat în țară pentru Unirea Dej, Oțelul Galați și Rapid, iar în străinătate a jucat la Schalke 04 (Germania), Aktobe și Tobol Kostanay (ambele din Kazahstan). În perioada 2010-2020, acesta a reprezentat echipa națională a României, în tricoul căreia a strâns 26 de selecții, marcând 4 goluri.

Câte partide a strâns Ciprian Deac pentru CFR Cluj în acest sezon

Ciprian Deac a evoluat în doar 8 partide pentru CFR Cluj în actuala stagiune, oferind o pasă decisivă în succesul cu CSM Slatina, 4-0, din Cupa României Betano. Sub comanda lui Daniel Pancu, experimentatul fotbalist a jucat doar câteva minute, fiind introdus în prelungirile partidei cu Rapid (3-0).

ADVERTISEMENT
Doliu în fotbal! Tânărul jucător a murit într-un mod șocant
Fanatik
Doliu în fotbal! Tânărul jucător a murit într-un mod șocant
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Starul Barcelonei s-a accidentat din nou
Fanatik
Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Starul Barcelonei s-a accidentat din nou
Momentul care putea schimba istoria! Cum a ratat Leo Messi transferul la River...
Fanatik
Momentul care putea schimba istoria! Cum a ratat Leo Messi transferul la River Plate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Apropiatul din altă țară al lui Valentin Ceaușescu a amenințat că va opri...
iamsport.ro
Apropiatul din altă țară al lui Valentin Ceaușescu a amenințat că va opri comerțul cu România dacă nu îl transfera pe fostul mare fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!