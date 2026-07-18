Răsturnare de situație! Cine e favorit la Balonul de Aur înainte de finala Cupei Mondiale

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Fără doar și poate că prestațiile de la Cupa Mondială vor avea un cuvânt greu de spus în stabilirea câștigătorului Balonului de Aur. Înaintea marii finale din SUA, topul favoriților s-a schimbat dramatic.

Înainte de finala Cupei Mondiale s-a schimbat ierarhia favoriților la Balonul de Aur

Dacă la marele trofeu după sezonul excelent făcut cu Bayern Munchen, ierarhia s-a schimbat odată cu desfășurarea Cupei Mondiale.

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Prestațiile fabuloase avute de Leo Messi la turneul final l-au adus în postura de favorit să câștige pentru a noua oară Balonul de Aur. La 39 de ani, superstarul a dus de unul singur Argentina în finala Mondialului, reușind să marcheze sau să paseze decisiv în fiecare meci al ”pumelor”.

Conform , Messi, care cu opt goluri și patru pase decisive înaintea finalei împotriva Spaniei conduce clasamentul golgheterilor, a devenit în acest moment candidatul ideal pentru trofeu.

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Cine completează podiumul pentru Balonul de Aur

Pericolul pentru starul Argentinei vine de la Harry Kane și Kylian Mbappe, fotbaliști aflați imediat în spatele său. Însă, faptul că ambii au ratat calificarea în finala Mondialului ar putea să atârne decisiv în alegerea finală.

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Căpitanul naționalei Angliei, despre care , are de partea sa numeroasele goluri înscrise de-a lungul sezonului. Pe de altă parte, el a pierdut chiar în fața lui Messi în semifinalele turneului final.

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Pentru Mbappe situația este încă și mai dificilă, deoarece nu a avut rezultate majore nici cu Real Madrid. Ierarhia ar putea fi dată peste cap complet dacă puștiul minune al Spaniei, Lamine Yamal ar face o finală de vis la Mondiale.

În Top 10 se regăsesc fotbaliști care au strălucit în toată această stagiune, dar iată cum arată ierarhia:

1. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

2. Harry Kane (Bayern Munchen/Anglia)

3. Kylian Mbappe (Real Madrid/Franța)

4. Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

5. Michael Olise (Bayern Munchen/Franța)

6. Lamine Yamal (Barcelona/Spania)

7. Jude Bellingham (Real Madrid/Anglia)

8. Rodri (Manchester City/Spania)

9. Ousmane Dembele (PSG/Franța)

10. Fabian Ruiz (PSG/Spania)

Când și unde se va acorda Balonul de Aur

Cu ocazia împlinii a 70 de ani de la înființarea trofeului Balonul de Aur, . Este un omagiu adus primului câștigător al trofeului, internaționalul englez Stanley Matthews. Gala va avea loc pe 26 octombrie.

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Un juriu format din jurnaliști internaționali: 100 la masculin, reprezentând primele 100 de țări din clasamentul FIFA, și 50 la feminin, reprezentând primele 50 de țări din clasamentul FIFA, vor decide, ca de obicei, câștigătorii Balonului de Aur.