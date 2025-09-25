Sport

Răsturnare de situaţie în cazul accidentului lui Toto Dumitrescu! Ce decizie a luat instanţa

Instanţa a schimbat măsura arestului preventiv în cazul accidentului în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Fiul fostului internaţional român va fi în arest la domiciliu.
Marian Popovici
25.09.2025 | 19:45
Rasturnare de situatie in cazul accidentului lui Toto Dumitrescu Ce decizie a luat instanta
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situaţie în cazul accidentului lui Toto Dumitrescu! Ce decizie a luat instanţa.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident de circulaţie pe bulevardul Mircea Eliade din Bucureşti, duminică, pe data de 14 septembrie. Maşina sa a fost lovită de un alt autoturism care circula dinpre Primăverii.

ADVERTISEMENT

Răsturnare de situaţie în cazul accidentului lui Toto Dumitrescu!

Fiul fostului internaţional român a fugit apoi de la locul accidentului, fiind găsit de poliţişti după două zile. El a fost arestat preventiv pentru 24 de ore, iar la testarea împotriva stupefiantelor a ieşit pozitiv la cocaină. Pe 17 septembrie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Însă, instanţa a decis ca Toto Dumitrescu să fie plasat în arest la domiciliu, după ce avocatul tânărului a solicitat eliberarea din arest preventiv. Decizia este una definitivă, notează cei de la Mediafax.

ADVERTISEMENT

Toto Dumitrescu, în arest la domiciliu!

Imediat după coliziune, Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului. El a condus o maşină SUV Mercedes, care s-a izbit de un Audi A6, condus de jucătoarea de tenis, Ilinca Dalina Amariei, care a ajuns la spital.

Alte trei maşini au fost avariate. Bărbatul a fost identificat de martorii de la faţa locului şi apoi a fost depistat de poliţişti. Iniţial a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar începând de joi, îşi va ispăşi arestul la domiciliu.

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

Fiul lui Ilie Dumitrescu s-a ascuns într-un apartament din Ilfov şi a iniţial a negat că s-ar fi drogat. Actorul în vârstă de 27 de ani s-a scuzat pentru fuga de la locul accidentului pe motiv că s-a speriat, spunând că vina accidentului nu i-a aparţinut lui.

ADVERTISEMENT
Surpriză de proporții! A luat 20 de ani, după ce și-a filmat pe...
Digisport.ro
Surpriză de proporții! A luat 20 de ani, după ce și-a filmat pe ascuns partenera
Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 26 septembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție specială după Go Ahead Eagles – FCSB
Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB: „Nu credeam că o să-l...
Fanatik
Defensiva, cea mai mare problemă a campioanei FCSB: „Nu credeam că o să-l regret pe Dawa”. Șumi îl laudă însă pe Târnovanu!
Go Ahead Eagles – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1....
Fanatik
Go Ahead Eagles – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1. Nicio surpriză! Echipa de start e cea anunțată de Gigi Becali în urmă cu 4 zile la Fanatik SuperLiga
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că...
iamsport.ro
S-a supărat și a renunțat la serviciile fraților Becali, iar acum spune că asta i-a dăunat în carieră: 'Am avut multe regrete'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!