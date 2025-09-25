Răsturnare de situaţie în cazul accidentului lui Toto Dumitrescu! Ce decizie a luat instanţa.

pe bulevardul Mircea Eliade din Bucureşti, duminică, pe data de 14 septembrie. Maşina sa a fost lovită de un alt autoturism care circula dinpre Primăverii.

Răsturnare de situaţie în cazul accidentului lui Toto Dumitrescu!

Fiul fostului internaţional român a fugit apoi de la locul accidentului, fiind găsit de poliţişti după două zile. El a fost arestat preventiv pentru 24 de ore, iar la testarea împotriva stupefiantelor a ieşit pozitiv la cocaină. Pe 17 septembrie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Însă, instanţa a decis ca Toto Dumitrescu să fie plasat în arest la domiciliu, după ce avocatul tânărului a solicitat eliberarea din arest preventiv. Decizia este una definitivă, notează cei de la .

Toto Dumitrescu, în arest la domiciliu!

Imediat după coliziune, Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului. El a condus o maşină SUV Mercedes, care s-a izbit de un Audi A6, , care a ajuns la spital.

Alte trei maşini au fost avariate. Bărbatul a fost identificat de martorii de la faţa locului şi apoi a fost depistat de poliţişti. Iniţial a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar începând de joi, îşi va ispăşi arestul la domiciliu.

Fiul lui Ilie Dumitrescu s-a ascuns într-un apartament din Ilfov şi a iniţial a negat că s-ar fi drogat. Actorul în vârstă de 27 de ani s-a scuzat pentru fuga de la locul accidentului pe motiv că s-a speriat, spunând că vina accidentului nu i-a aparţinut lui.