Răsturnare de situație în cazul divorțului dintre Ioana și Ilie Năstase. Decizia luată de fostul mare tenismen înainte de a ajunge în instanță

Încă din vară se știa deja faptul că Ioana și Ilie Năstase urmau să divorțeze. Chiar și așa, lucrurile par să se complice în cazul celor doi, din cauza fostului mare tenismen.

Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase

Ioana Năstase a făcut ceea ce a promis. Aceasta a depus dosarul de divorț la judecătoria Constanța. La mijloc ar fi fost vorba despre ”violență fizică și verbală”, a completat ea.

Și iată că prima înfățișare a avut loc chiar pe 30 octombrie. Fostul mare tenismen nu pare că vrea să renunțe așa ușor la mariajul său, drept urmare, acesta nici măcar nu a ajuns în fața instanței.

Având în vedere situația, judecătorii au decis amânarea cauzei pentru începutul anului viitor. Asta înseamnă, deci, că divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase e departe de a fi finalizat momentan.

De ce nu a venit Ilie Năstase la prima înfățișare din dosar

În ceea ce privește motivele invocate de fostul mare tenismen, acesta nu ar fi apărut în instanță pentru că nu a fost citat legal. Cu alte cuvinte, el nu ar fi fost înștiințat oficial în legătură cu data și ora la care trebuia să se prezinte.

Iar având în vedere neprezentarea acestuia, magistrații au decis amânarea cauzei pentru anul viitor, pe 15 ianuarie 2026. Astfel, .

”Pârâtul, domnul Ilie Năstase, nu a primit personal citația. În dosarele de divorț este obligatoriu ca procesul-verbal de înmânare să fie semnat personal. Cum nu s-a respectat această procedură, s-a acordat un nou termen”, a declarat avocata Ioanei Năstase, conform .

Ioana Năstase nu își dorește partaj

Menționăm faptul că încă de la începutul verii, Ioana Năstase dezvăluia că vrea ca divorțul să fie finalizat cât mai repede. Tot atunci, .

Potrivit acesteia, cuplul nu are bunuri în comun, iar Ioana nu mai locuiește cu Ilie Năstase de ceva timp. Vedeta mai spunea că nu își dorește decât liniște și sănătate și ca lucrurile să se finalizeze cât mai repede.

”Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși.Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea.

Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete. Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte sa ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea.

Eu lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a declarat Ioana Năstase, potrivit Cancan.