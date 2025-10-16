Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de 7 ani a celebrului Keops

Sentință-surpriză în cazul românului acuzat de mai multe femei că le-a escrocat cu aproape un milion de lei, asumându-și identități fictive și calități mincinoase, inclusiv cea de ofițer SIE. În timp ce era cercetat penal, bărbatul de 38 de ani a publicat un veritabil manual de manipulare intitulat ”Lasă-i să facă ce vrei tu”.

Victimele lui Keops spun că acesta era un maestru al manipulării: ”Mi-a spus că lucrează la SIE și m-a trimis în misiuni de filaj”

La data de 9 octombrie 2025, Curtea de Apel Alba a desființat sentința de pe fond, în urma căreia Adrian Petru Trif supranumit Keops a fost condamnat la 7 ani și 4 luni de închisoare pentru , trimițând cauza spre rejudecare.

Trif era acuzat că în urmă cu 6-7 ani a înșelat mai multe femei pe care le-a cunoscut în mediul online. Procurorii spun că acesta le cucerea prin metoda loverboy, le câștiga încrederea, după care le solicita diverse sume de bani.

Una dintre victime le-a povestit anchetatorilor că a primit de la Trif o fotografie în uniformă de polițist, după care a convins-o să-i ofere 15.000 de lei pentru a-i juca la bursă. Câteva zile mai târziu, el i-ar fi spus femeii că ”i-a fost blocat contul de Curtea de Conturi”.

O altă femeie a reclamat că Trif s-a prezentat ca ofițer SIE și că a trimis-o în misiuni fictive, unde era pusă să lase sume mari de bani în locuri prestabilite. Ulterior, i-ar fi spus victimei că a fost recrutată de serviciul secret și a fost chiar trimisă la ”filaj”. În fine, o altă parte vătămată susține că Trif a escrocat-o cu sume mari de bani folosindu-se de diverse identități, de la notar, la constructor și chiar preot. a fost relatată de FANATIK în martie 2025.

Curtea de Apel Alba: ”Instanța nu face analiza probatoriului”

Instanța de apel a spulberat pur și simplu motivarea judecătoarei de fond, pe care o acuză că a făcut ”copy/paste”, reluând ad-literam pasaje din rechizitoriu și declarații ale martorilor, fără să le interpreteze juridic în vreun fel. Faptele de care Trif este incriminat se prescriu în mai 2025.

”În concluzie, urmare analizei amănunțite a sentinței penale atacate, constatăm noi că motivarea efectivă în raport de infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor nu există.

Instanţa preia integral motivarea procurorului, nu răspunde în niciun fel apărărilor formulate de inculpaţi, nu face o analiză a probatoriului prin prisma apărărilor inculpaţilor, nu face nicio analiză, nicio trimitere măcar la probele pe care ea însăşi le-a administrat ca urmare a judecării cauzei în procedura obişnuită”, arată .

Procesul bărbatului din Alba a durat trei ani, la care se adaugă alți doi ani în faza de urmărire penală. Înainte să desființeze sentința, Curtea de Apel Alba a amânat de șapte ori pronunțarea.

Keops vrea să dea România în judecată și să ceară despăgubiri

Într-o discuție cu FANATIK, Adrian Petru Trif a declarat că este sigur că va scăpa de toate acuzațiile și analizează, alături de avocații săi, posibilitatea de a solicita daune din partea statului român.

”Dosarul ăsta a durat cinci ani. Între timp, eu am făcut un copil, m-am căsătorit, am o familie. În cinci ani, lumea evoluează mult. Să dai condamnare de șapte ani și patru luni unei persoane… Tu ai avut tot ansamblul probatoriu, într-un an-doi rezolvai problema. Acest dosar a stat în camera preliminară un an și două luni.

Voi cere daune de 500.000 de euro statului român. Bineînțeles, avocații mei spun că nu avem șanse la aceste sume. Dar este o reparare a pagubei suferite și putem merge chiar și la CEDO”, spune Keops.

”Scenarii de film. Una e înșelăciunea, alta e naivitatea”

Bărbatul e convins că va câștiga procesul după rejudecare, iar ”cauza va rămâne fără temei” pentru că se va constata că a intervenit prescripția faptelor penale. Iar această prescripție înseamnă, mai spune Keops, că ”nu s-a dovedit nevinovăția, dar nici vinovăția”.

În legătură cu acuzațiile din dosar, bărbatul susține că ”cel puțin 40% sunt niște aberații” și că e vorba despre afirmații făcute de foste iubite ale lui pe care, cel mai probabil, le-ar fi alimentat cineva.

”Nu am considerat niciodată că se poate ajunge la scenarii din astea de film ale unui Parchet… Domnule, vorbim de o parte vătămată din dosar, Carmen, care spune că ea a vorbit cu șapte entități, cu șapte persoane: medici, constructori, doctori, preoți și așa mai departe, cărora le-a dat sume de bani din credite și salarii, din împrumuturi.

Adică, mă scuzați, una e înșelăciunea, alta e naivitatea. Eu nu zic că e adevărat, nici măcar nu se apropie de adevăr. Dar timp de trei ani, parchetul îi susține aceste acuzații persoanei și vine și spune că trebuie să-i dau 370.000 de lei. Fără să fie dovedită proveniența banilor și fără cea mai mică probă că mi-a dat această sumă”, a mai declarat Trif pentru FANATIK.

Este Keops un maestru al manipulării? ”Dacă tu crezi că nimeni nu te manipulează, înseamnă că nu ai ajuns pe mâna profesioniștilor”

Pe de altă parte, Trif (fost Groza) nu neagă că este un maestru al manipulării și că, de-a lungul vieții, și-a folosit talentul pentru a obține unele beneficii. În 2021, el și-a pus cunoștințele pe hârtie și a lansat o carte intitulată ”lasă-i să facă ce vrei tu. Ghid de influențare și manipulare”. În prefața volumului, el și-a explicat demersul:

”Le-am spus și am demonstrat că i-am manipulat, dar nu au crezut. Au spus că deciziile și hotărârile le-au luat ei, în cunoștință de cauză. Au susținut că acțiunile lor au fost făcute fără vreo influență din afară. Pare incredibil. Asta se întâmplă când aplici în mod profesionist ceea ce am scris în această carte.

Este mai ușor să manipulezi oamenii decât să îi convingi că au fost manipulați. Cunoașterea principiilor și tehnicilor de influențare și manipulare te ajută să depistezi mai ușor și în timp util intențiile altor persoane de a te manipula. Astfel, îți vei putea construi o strategie de contracarare.

Dacă tu crezi că nimeni nu te manipulează, înseamnă că ai ajuns pe mâna profesioniștilor. Aplică cu măiestrie conținutul acestui ghid și lasă-i să facă ce vrei tu”, a scris Adrian Petru Trif în prefața cărții.