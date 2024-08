Răsturnare de situație în cazul femeii din Vaslui, care ar fi luat foc din cauza unei drujbe. Polițiștii au descoperit că este vorba despre o crimă

Detalii șocante ies la iveală după câteva zile de la cazul femeii de 29 de ani de la Simila, Vaslui, care a ars de vie. Inițial, polițiștii au crezut că este vorba despre defecțiunea unei drujbe, însă, au descoperit că, de fapt, concubinul acesteia a stropit-o cu benzină și a incendiat-o.

Crima a ieșit la iveală

Inițial, autoritățile au crezut că Florentina Georgiana Fîșicaru, victima de 29 de ani, împreună cu bărbatul alături de care trăia, Mirică Constantin, , moment în care aceasta a luat foc. După patru zile de investigații, polițiștii au ajuns la o concluzie șocantă.

Anchetatorii au dezvăluit faptul că nu a fost vorba despre niciun accident, ci despre o crimă. Aceștia au pus cap la cap toate probele și au descoperit faptul că femeia a fost stropită cu benzină, după care i s-a dat foc de către bărbatul ei. La scenele de groază ar fi asistat și copilul lor în vârstă de 10 ani.

Crima s-a petrecut chiar în casa familiei. Vecinii, care au sărit să stingă incendiul, au fost primii care au semnalat că bărbatul ar fi, de fapt, și nu martorul unui accident. Sora femeii care a decedat în urma arsurilor, povestește că știa prin ce chinuri trece. De asemenea, aceasta a aflat de faptul că bărbatul voia să-i dea foc și copilului, potrivit .

„Sora noastră era bătută mai mereu, iar acum când am aflat despre tragedie ne-am interesat la vecini despre ce s-a întâmplat. Și așa am aflat că sora noastră a fost incendiată intenționat. Băiatul a fost de față în momentul în care criminalul își punea benzină în drujbă, probabil; se certa cu sora noastră și a stropit-o cu benzină și i-a dat foc. El s-a pus în ușă, ca ea să nu iasă afară.

Băiatul a sărit pe geam, din câte am înțeles de la vecini. Vecinii spun că ar fi vrut să îi dea și copilului foc, în acel moment de furie. Vă dați seama că până s-au hotărât cei de la Poliție să îl aresteze, criminalul a stat cu copilul sub același acoperiș? L-a învățat să spună că el nu știe nimic, că se juca în drum, dar nu a fost așa. Am înțeles mai târziu că a spus tot la polițiști și, cu întârziere, s-a luat măsura ca acest copil să fie dus la Protecția Copilului, unde să fie consiliat de psihologi. Acum că tatăl lui este arestat, o să mergem să îl luăm, și o să-l creștem noi, cu bunicii împreună”, a declarat Paula Andreea Fâșicaru, sora victimei, potrivit sursei citate.

Florentina ar fi putut fi salvată din mâinile criminalului

Înainte de a fi omorâtă, Florentina ar fi ajuns la spital din cauza bătăilor. Aceasta susținea că are dureri puternice de abdomen și a mințit cadrele medicale. Spunea că ar fi fost bătută de o altă femeie și nu de bărbatul ei. Sora victimei este de părere că toată lumea știa prin ce chinuri trece acasă și ar fi putut fi salvată dacă medicii știau adevărul.

„Nu vreau să acuz pe nimeni, dar toți știau în ce chin trăiește sora mea. Cu o zi înainte ca acest concubin să îi dea foc, eu am dus-o la spital. Sunt în concediu, venită din Germania, și când am văzut că se plângea, am convins-o să meargă la spital. Și mie, și medicilor ne-a spus că a fost bătută de o prietenă, dar eu știam clar cine este agresorul. Știam că sora mea îl protejează. Dar nimeni la spital nu a chemat Poliția, așa cum se procedează, iar urmarea o știți”, a mai declarat sora.

Povestea victimei este una dramatică. Din cauza unui accident din copilărie, femeia a fugit de acasă la vârsta de 14 ani cu bărbatul care, până la urmă, i-a curmat viața. După ce la o vârstă fragedă și-a ars o parte a feței pe plită, femeia trăia cu impresia că nu va găsi un partener, așa că a ales să rămână cu bărbatul a decis să îi pună capăt vieții. În ciuda eforturilor familiei de a o aduce acasă, acesta refuza să se întoarcă.

„Sora noastră a trecut prin copilărie printr-un episod nefericit. S-a ars la plită. Noi, acasă, aveam patul lângă plită și sora noastră, era micuță, a pus mâinile pe plită și a căzut cu obrazul pe plita încinsă. Și a rămas de atunci cu un semn pe față. Când a plecat de acasă, îndrăgostită fiind de acest bărbat, mai mare cu 6 – 7 ani decât ea, probabil că s-a gândit că nu o să mai găsească pe altcineva, care să o accepte, așa cum este ea „însemnată”.

De asta a suportat toate bătăile și jignirile acestui individ și a trăit o viață mizerabilă cu el. Părinții mei au făcut tot posibilul să o aducă acasă. Am fost și cu Poliția, dar ea mereu fugea înapoi, la el. Apoi a apărut și băiatul și totul a rămas așa. Noi ne-am dus în lumea noastră. Eu, de exemplu, lucrez în Germania, la fel ca și celelalte surori, care sunt tot în străinătate. Și lucrurile au rămas așa”, susține Paula.