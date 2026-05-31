Răsturnare de situație în cazul Kennedy Boateng! Agentul fotbalistului rupe tăcerea: „Nu a semnat cu nimeni! Aștept ofertă de la FCSB”

Gigi Becali s-a arătat impresionat de calitățile lui Kennedy Boateng (29 de ani) de la Dinamo, care a fost unul dintre cei mai buni stoperi din țară în ultimii ani. Togolezul nu-și va mai prelungi contractul cu „câinii roșii” și este în căutarea unei noi echipe. Patronul lui FCSB a recunoscut că nu l-a contactat pentru că deținea informații cum că ar fi semnat deja cu o altă echipă, însă agentul stoperului a rupt tăcerea.

Kennedy Boateng, cale liberă către FCSB! Agentul fotbalistului așteaptă oferta lui Gigi Becali

Kennedy Boateng a fost, fără doar și poate, unul dintre artizanii revenirii lui Dinamo București în fruntea fotbalului românesc. „Câinii roșii” nu s-au calificat nici în acest sezon în cupele europene, după ce au fost învinși în baraj chiar de rivalii de la FCSB, însă au reușit să termine pe locul 4 în play-off, fiind cel mai bun sezon din ultimii ani.

și negociază în prezent cu cluburi din Arabia Saudită, însă agentul său, Tony Appiah, recunoaște că stoperul încă nu a semnat un acord cu nicio echipă și nu ar spune nu unor negocieri cu FCSB, după ce a auzit că Gigi Becali l-ar dori pe fotbalistul său.

„Nu m-a sunat nimeni de la Steaua București (n.r. FCSB), iar jucătorul nu a semnat niciun contract cu vreun club din Arabia Saudită. Sunt oferte din Arabia Saudită, dar încă nu a semnat. (n.r. ce părere are Boateng despre un posibil transfer la FCSB?) Dacă va veni o ofertă de la Steaua București (n.r. FCSB), ne vom gândi la acest aspect.

(n.r. cât de avansate sunt negocierile din Arabia Saudită?) Cred că sunt foarte aproape de finalizare. Dacă voi fi sunat de cei de la Steaua (n.r. FCSB), desigur că sunt deschis să negociez cu aceștia. Cert este că Boateng nu va rămâne la Dinamo și în sezonul următor”, a declarat Tony Appiah pentru

Ce oferte din Turcia a avut Kennedy Boateng

Pe lângă discuțiile cu echipele din Arabia Saudită, Boateng prezintă interes și pentru echipe din campionatul Turciei. Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA

„Două echipe din Turcia sunt interesate de Boateng. Din câte știu, Kocaelispor și Kasımpașa. Din ce știu, vrea să aleagă între Turcia și China. Era un jucător care mă interesa și pe mine. Am înțeles că deja dăduse mandate pentru două cluburi. Așa am înțeles eu”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate pentru FANATIK.