Răsturnare de situație în cazul Legii Novak! Decizie-șoc a Înaltei Curți, care va afecta radical întreg sportul românesc. Exclusiv

În 2022, Carol Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului la acel moment, care pot fi folosiți în competițiile sportive din România. Acesta a fost anulat în octombrie 2023 de Curtea de Apel Cluj, însă decizia definitivă a sosit miercuri din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Sentința de anulare a „Legii Novak”, casată de Înalta Curte

Înalta Curte a casat sentința Curții de Apel Cluj și a respins acțiunea formulată de CS Gloria Bistrița Năsăud, formație de handbal care evoluează în prima divizie. Așadar, „Legea Novak”, care preciza faptul că formațiile din România trebuie să aibă în teren mininum 40% sportivi români, va fi din nou de actualitate în sportul autohton.

„Admite recursul declarat de recurenta-pârătă Agenția Națională pentru Sport (continuator al Ministerului Sportului) împotriva sentinței nr. 461 din 13 octombrie 2023 pronunțate de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a contencios administrativ și fiscal.

Admite cererea de intervenție accesorie în interesul recurentei formulate de intervenienții Asociația Clubul Sportiv Handbal Club Zalău, Federația Română de Volei și Novak Carol Eduard.

Casează sentința atacată și rejudecând: Respinge acțiunea formulată de reclamantul Clubul Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița – Năsăud, în contradictoriu cu pârâta, ca nefondată. Definitivă. Pronunțată astăzi, 22 ianuarie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei” a transmis ÎCCJ.

Înainte de anularea legii, formațiile care nu respectau regula

Carol Eduard Novak: „S-a lăsat prea mult poarta deschisă pentru străini”

Fostul ministru a vorbit chiar în acest an despre ordinul din 2022 și a explicat motivele pentru care a ales să impună aceste măsuri.

„Când am dat acest ordin n-am dat nimic special, doar am consultat niște țări care și-au impus niște reguli care să protejeze echipa națională, vorbesc de Franța, Italia, Croația, Serbia, orice țară normală care în primul rând are ca prioritate să-și protejeze proprii sportivi.

Au niște regulamente, plus, minus 40%, de acolo pornește totul. Cum să fac eu ca lotul meu național să aibă și minute de joc, să poată și să crească, după care intră cei străini. Noi de 20 de ani am uitat de treaba asta și, din păcate, s-a lăsat prea mult poarta deschisă pentru străini” a declarat Novak, citat de .