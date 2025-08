Răsturnare de situație în cazul lui Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat cu încadrarea juridică a fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu a ajuns, din nou, la Parchetul General, luni, 4 august. Potrivit unui comunicat emis de autorități, s-a dispus schimbarea încadrării juridice în cazul uneia dintre infracțiuni.

Călin Georgescu, din nou la Parchetul General

Fostul candidat la alegerile prezidențiale s-a prezentat luni dimineață, 4 august, la Parchetul General în dosarul în care .

În acest context, autoritățile au transmis faptul că s-a dispus schimbarea încadrării juridice la una dintre infracțiunile pentru care a fost inculpat, mai exact din tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale, în complicitate la această infracțiune.

„Informăm că procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus în cursul zilei de astăzi schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru unul dintre inculpați din infracțiunile de comunicarea de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)”, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astfel, fostul candidat este nevoit să ofere explicații în . În același timp, forțele de ordine sunt în alertă din cauza susținătorilor lui Georgescu, ce sunt prezenți la sediul Parchetului.

Horațiu Potra, căutat de autoritățile din România

Între timp, Horațiu Potra, fiul său și încă o rudă, au fost dați în urmărire de Poliția Română. În acest context, autoritățile din țara noastră au transmis oficialilor din Emiratele Arabe Unite o solicitare oficială de extrădare, deoarece se presupune că acolo s-ar afla. În același timp, ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu știe unde se află, mai exact, șeful mercenarilor.

„În ceea ce privește demersurile necesare pentru a realiza cooperarea judiciară internațională, Ministerul Justiției și-a îndeplinit absolut toate obligațiile.

Nu avem un tratat de cooperare judiciară cu Emiratele Arabe Unite, funcționează principiul general din dreptul internațional al reciprocității și pe această bază legală principială am formulat solicitarea de a fi extrădat în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Noi am transmis către Emiratele Arabe Unite. Nu știu unde se află în momentul de față, dar am iniția demersurile în această direcție”, a declarat ministrul, conform .