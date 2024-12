Răsturnare de situație în cazul lui Claudiu Keșeru. De ce atacantul și-a „anulat” retragerea: „Încearcă încă să mă convingă”

Lui Atacantul a vrut să pună ghetele în cui încă din vara lui 2023, dar, la un an distanță, a semnat cu Cherno More. În Bulgaria,

Claudiu Keșeru, indecis cu privire la retragere! Ce ofertă a primit fostul internațional român

Claudiu Keșeru avea în plan să joace doar până la finalul lui 2024 la Cherno More. Bulgarii încearcă să-l întoarcă însă din drum pe atacantul în vârstă de 38 de ani. La Gala AFAN, „Cleo” a dezvăluit ce ofertă i s-a făcut.

„A fost ultimul meci al anului. Nu mai afirm absolut nimic, că, după ultima situație, după șase luni poate iar apare ceva.

Cam asta e intenția (n.r. să se retragă), am transmis-o, au primit-o cu greu, încearcă încă să mă convingă să mă răzgândesc. A fost un moment excepțional, aș vrea să recompensez pe măsură, pentru că am întâlnit un grup de oameni excepționali.

A fost o serie de șase meciuri consecutive în care am marcat. M-am dus să-mi demonstrez mie, pentru că am rămas cu un gust amar după plecarea de la UTA”, a declarat Claudiu Keșeru.

Cu Keșeru în formă maximă, Cherno More nu o duce rău deloc în campionatul Bulgariei. După 19 etape disputate, echipa românului este pe locul 3, cu 40 de puncte, la fel ca Botev Plovdiv, echipa de pe locul 2. Lider în Bulgaria este Ludogoreț, cu 50 de puncte.

Ce a spus selecționerul Bulgariei despre Keșeru: „L-am așteptat multă vreme”

Claudiu Keșeru este unul dintre preferații lui Ilian Iliev. Antrenorul lui Cherno More este totodată și selecționerul naționalei Bulgariei. Retras în 2021 de la prima reprezentativă a României, Keșeru are 47 de selecții și 13 goluri sub tricolor.

„Îl vedeți pe Keșeru jucând al doilea meci ca titular, l-am așteptat multă vreme. Ne-a surprins pe toți când ne-a anunțat cu decizia sa de a-și încheia cariera mai degrabă.

Dar noi sperăm să își reconsidere această decizie”, spunea Iliev despre Keșeru.