Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Patronul s-a răzgândit și îl vrea la echipă: „Ne poate ajuta”

Indezirabilul Denis Alibec ar putea primi o nouă șansă care să îi relanseze carieră. Patronul, care nu îl mai dorea pe atacantul de la FCSB, s-a răzgândit
Cristian Măciucă
25.12.2025 | 11:32
Rasturnare de situatie in cazul lui Denis Alibec Patronul sa razgandit si il vrea la echipa Ne poate ajuta
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Patronul s-a răzgândit și îl vrea la echipă: „Ne poate ajuta”. FOTO: sportpictures.eu
Denis Alibec (34 de ani) are zilele numărate la FCSB, dar salvarea sa poate veni de la patronul, care, inițial, nu îl dorea la echipă. Atacantul intră în ultimele 6 luni de contract de la 1 ianuarie 2026.

Denis Alibec este dorit de Valeriu Iftime la FC Botoșani

Denis Alibec este dorit acum de Valeriu Iftime la FC Botoșani. Inițial, atacantul în vârstă de 34 de ani nu era pe placul patronului moldovenilor. Iftime s-a consultat cu antrenorul Leo Grozavu în perspectiva unui potențial transfer.

„Eu sunt conștient că avem nevoie la echipă de un decar care să îi facă concurență lui Hervin Ongenda, dar și de un atacant central. Nici nu prea avem mult timp la dispoziție de căutări, deoarece pauza asta de iarnă nu este așa de mare.

Am avut o discuție cu Leo Grozavu despre Alibec. L-am rugat să se gândească la varianta asta și să îmi spună părerea lui. Eu îl consider pe Alibec un jucător care ne poate ajuta foarte mult, iar dacă Leo îmi va da un răspuns pozitiv, atunci voi încerca să vad ce posibilitate de transfer aș putea să găsesc pentru aducerea lui Alibec la noi.

Uite, chiar și Blănuță, cel care a fost la FCU, este un atacant bun pentru noi. La FCU și la U Cluj el a jucat foarte bine, iar mie îmi place Blănuță”, a spus Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

Denis Alibec a revenit la FCSB în vara lui 2025, dar nu a reușit să se impună. Măcinat de accidentări, veteranul din atacul campioanei a evoluat în doar 13 partide, reușind să marcheze 1 gol și să ofere 2 assist-uri.

Denis Alibec nu era dorit inițial la Botoșani

Valeriu Iftime s-a răzgândit astfel în privința lui Denis Alibec. În urmă cu o lună de zile, finanțatorul lui FC Botoșani transmitea că atacantul nu are loc în echipa de pe locul 3.

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare. Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, spunea Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

