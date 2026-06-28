Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță! Ce decizie de ultim moment a luat Dinamo Kiev

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță (24 de ani) a avut viață grea la Dinamo Kiev încă din prima zi, când suporterii clubului ucrainean au descoperit postări pro-ruse pe contul de TikTok al fotbalistului. Deși nu s-a adaptat și nu a dat un randament grozav, fostul atacant de la U Craiova 1948 și U Cluj ar putea totuși să rămână la echipă. Presa din Ucraina a făcut un anunț de ultim moment.

Rămâne Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev? Anunț de ultimă oră din Ucraina

După ce nu a fost primit cu brațele deschise de suporteri și nici nu a dat un randament grozav din punct de vedere sportiv, Vladislav Blănuță era așteptat să părăsească formația din Kiev. Mai mult decât atât, vârful de atac nu a fost luat în cantonamentul lui Dinamo, iar viitorul său părea deja decis.

ADVERTISEMENT

Totuși, în cazul atacantului român a avut loc o răsturnare de situație, iar, dintr-un motiv sau altul, deși acesta se desfășoară de câteva zile fără el, iar între timp Dinamo Kiev a susținut deja două partide amicale.

„În cantonamentul echipei a revenit atacantul Vladislav Blănuță, care a lipsit de la o parte a stagiului de pregătire și nu a evoluat în câteva meciuri amicale. Serviciul de presă al clubului din Kiev a anunțat că atacantul în vârstă de 24 de ani a participat la încălzire, după care s-a limitat la o alergare ușoară în jurul terenului”, au scris cei de la

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță nu duce lipsă de oferte

Dacă Dinamo Kiev se va decide să-l cedeze, Vladislav Blănuță își poate găsi o altă echipă destul de repede. Deși ultimul său sezon ar trebui șters cu buretele, după ce a jucat doar 11 meciuri pentru Dinamo Kiev și a înscris un singur gol, vârstă bună și talia sa îl vor ajuta în găsirea unei noi echipe.

ADVERTISEMENT

Printre formațiile care s-au arătat interesate de serviciile sale se regăsesc atât echipe din străinătate Totuși, ucrainenii doresc să amortizeze investiția pe care au făcut-o pentru atacantul român, așa că nu vor reduce foarte mult suma cu care l-au achiziționat în urmă cu un an. Jurnalistul Kamil Pawelczyk susține că Dinamo Kiev ar dori în schimbul românului nu mai puțin de 1,3 milioane de euro, cu 700.000 de euro mai puțin de suma pe care clubul a plătit-o în schimbul său.