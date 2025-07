Răsturnare de situație în cazul morții lui Diogo Jota! Autoritățile spaniole, contrazise de martorii accidentului

. , însă varianta nu este confirmată și de martorii oculari.

Doi martori contrazic informațiile oferite de autorități în cazul accidentului lui Diogo Jota

Șoferul portughez Jose Azevedo, care a filmat , a afirmat că fotbalistul portughez nu circula cu viteză, starea drumului din Spania fiind un factor important în decesul tragic al celor doi fotbaliști.

„Am filmat, dar apoi am oprit și am încercat să îi ajut. Din păcate, nu mai puteam să fac nimic. Conștiința mea este curată. Știu prin ce am trecut în acea seară, pentru că nu știam cine era în mașină. Transmit condoleanțe familiei.

Familia are cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Am văzut marca și culoarea mașinii în momentul în care m-au depășit, au trecut pe lângă mine foarte liniștiți. Conduc pe acel drum în fiecare zi, de luni până sâmbătă.

Știu cum este drumul și am văzut lucruri incredibile din partea altor șoferi, dar ei mergeau foarte calm. Era noapte, dar am văzut clar marca și culoarea mașinii”, a afirmat Azevedo, conform . Afirmațiile acestuia sunt confirmate și de un alt șofer, Jose Aleixo Duarte.

De ce a fost provocat accidentul lui Diogo Jota

Mașina Lamborghini Huracan în care se aflau Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, a izbucnit în flăcări după ce a ieșit de pe șosea, totul fiind provocat de explozia unui pneu, conform autorităților din Spania, care au afirmat însă și că vehiculul se deplasa cu o viteză excesivă.

Din câte se pare, la volan se afla chiar Diogo Jota, care era în drum spre orașul-port Santander, de unde ar fi luat feribotul până în Anglia. Acesta a ales să călătorească până la Liverpool cu mașina, deoarece medicii i-au recomandat să nu zboare după operația suferită recent la plămâni.