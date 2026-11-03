Răsturnare de situație în cazul morții lui Jesus de Miguel! Un specialist dă de pământ cu medicii: ”Mă scandalizează”

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Jesus de Miguel, fotbalistul lui CD Tenerife, a intrat în stop cardiorespirator, luni, 2 noiembrie, în urma unui contact cu portarul lui FC Andorra, Jesus Owono. Atacantul a fost transportat de urgență la spital, iar .

Un specialist desființează medicii implicați în cazul morții lui Jesus de Miguel

Intervenția echipei medicale imediat după contactul dintre Jesus de Miguel și Jesus Owono a strânit indignarea specialistului în intervenții medicale de urgență, Javier Rendo. Acesta susține că fotbalistul ar fi putut fi salvat, însă medicii au acționat eronat în cazul său. Fotbalistul ar fi suferit o condiție rară și foarte periculoasă numită ”commotio cordis”. Impactul ar fi declanșat o perturbare electrică a inimii.

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Pentru a se declanșa ”commotio cordis” contează forța și locul impactului. O loviutră drept în zona inimii ar genera o fibrilație ventriculară care împiedică inima să pompeze sângele eficient și poate provoca decesul unei persoane în numai câteva secunde. De menționat este că inima lui Jesus de Miguel nu a funcționat timp de 20 de minute.

Javier Rendo a explicat afecțiunea și cum se acționează în caz de ”commotio cordis”, într-o postare făcută pe rețelele de socializare. Specialistul a criticat lipsa de eficacitate a medicilor. Aceștia ar fi trebuit să înceapă manevrele de resuscitare chiar pe terenul de joc. Amânarea acestui moment până când au ajuns la spital ar fi fost .

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”Conform diverselor surse, jucătorul se afla în stop cardiac de 20 de minute. Dacă ne uităm la mecanismul accidentării, acesta a suferit un traumatism toracic contondent într-o zonă foarte proximală inimii. Există o cauză foarte rară de stop cardiac, cunoscută sub numele de «Commotio cordis». În RCP (n.r. – resuscitarea cardiopulmonară), principalul lucru este recunoașterea timpurie, urmată de începerea compresiilor toracice și plasarea unui defibrilator extern cât mai curând posibil pentru a efectua o defibrilarea. Dacă a fost vorba de commotio cordis, RCP a fost stabilită după impact.

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De aceea, dacă ne confruntăm cu un commotio cordis, această imagine mă scandalizează. Mobilizarea și imobilizarea unui pacient se traduce în timp. Timp care, într-un stop cardiac, trebuie investit în începerea resuscitarii cardiopulmonare. Timpul este esențial, deoarece determină procentul de supraviețuire și prognosticul pacientului. De aceea, în fiecare revizuire a ghidurilor clinice, accentul se pune pe promovarea RCP asistată telefonic de către martori. În RCP, timpul înseamnă supraviețuire”, a transmis Javier Rendo, pe .

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Por eso, si estamos ante un commotio cordis, esta imagen me escandaliza. Movilizar, e inmovilizar a un paciente se traduce en tiempo; tiempo que en una PCR debe invertirse en comenzar RCP mientras se coloca un DESA y se realiza la desfibrilación lo antes posible. https://t.co/VIAg1UPkuA — DiarioTES – Javier G. Rendo (@DiarioTES)

Un jucător de fotbal american a suferit ”commotio cordis”, dar a fost salvat

Jesus de Miguel nu ar fi singurul sportiv de performanță care este afectat de ”commotio cordis” în timpul unui meci. În 2023, Damar Hamlin, jucătorul de fotbal american al celor de la Buffalo Bills s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci din NFL. Problema medicală a fost cauzată după ce, în timpul unui placaj, adversarul lui Hamlin a intrat cu umărul în pieptul său.

În cazul său, medicii au intervenit extrem de rapid pe teren și au aplicat manevrele de resuscitare, folosind defibrilatorul. Ulterior, medicii au confirmat că Hamlin a suferit ”commotio cordis”. Jucătorul de fotbal american a supraviețuit impactului și a revenit pe teren. Acestea sunt intervalele de timp pe care Halmin le-a urmat în perioada de recuperare după ”commotio cordis”, conform :

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