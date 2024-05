Răsturnare de situație în cazul “puiului vopsit”. Concluzia la care a ajuns Protecția Consumatorului după zeci de teste

xTotul începuse în momentul în care președintele de atunci al ANPC, Horia Constantinescu, anunța că anumiți producători vopsesc puiul scos la consum, astfel punând în pericol viețile oamenilor. Reacția producătorilor a fost atunci extrem de dură, mulți anunțând că ANPC le produce prejudicii de imagine.

Concluzia la care a ajuns Protecția Consumatorului după zeci de teste în cazul ”puiul vopsit”

Acum, inspectorii ANPC au anunțat, oficial, că de fapt puiul poate fi consumat fără probleme, pentru că au fost efectuate deja zeci de teste în urma scandalului legat de coloranți. În consecință, întreg scandalul a fost pentru un motiv care de fapt nu există. Inspectorii ANPC sau alarmat inițial când au văzut că puii sunt colorați artificial cu o substanță galbenă.

Chiar și așa, dreptatea a fost de partea producătorilor, astfel că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVA) a confirmat că produsele din carne de pui sunt sigure pentru consum. Potrivit noului președinte ANSVA, puiul galben nu a fost vopsit, producătorii folosind doar un pigment natural.

”Se fac în continuare teste la nivel național, cu prelevarea de probe într-un mod bine organizat. Au fost utilizați pigmenți naturali și, într-adevăr, nu a fost vorba de vopsire artificială. Rezultatele sunt pozitive și recomand consumatorilor să achiziționeze produse din unități înregistrate și autorizate sanitar-veterinar, având garanția că aceste produse sunt sigure și de calitate”, a explicat Alexandru Bociu, actualul președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVA).

Președintele ANPC Horia Constantinescu declara că furajele care conferă puilor culoarea galbenă ”nu sunt toxice pentru oameni, nici pentru păsări”, însă practica este ”considerată înșelătoare din punct de vedere comercial”. ”Dacă , nu ne punem sănătatea în pericol. . Este, totuși, o practică comercială înșelătoare, deoarece creează impresia că puii sunt de calitate superioară”, a explicat Constantinescu.

Directorul ANPC anunța că puii sunt vopsiți pentru a induce în eroare lumea

În realitate, puii respectivi sunt crescuți pe o perioadă scurtă de timp și nu au calitățile nutriționale sau gustative la fel ca și puii de curte, autentici. ”Din păcate, situația este destul de extinsă. Am discutat cu alți operatori economici din industrie, care ne-au semnalat că această practică există de mult timp. Deși nu sunt medic veterinar, am investigat și am constatat că puii sunt hrăniți cu furaje care le conferă culoarea galbenă.

Aceste furaje nu sunt toxice nici pentru păsări, nici pentru oameni, dar reprezintă o practică comercială înșelătoare. Multe gospodine aleg puiul mai galben de pe raft, crezând că este de calitate superioară, asemănător cu puii de curte de altădată. În realitate, puii crescuți în câteva zeci de zile doar par de calitate superioară datorită acestor furaje colorante”, declara Horia Constantinescu.

Reprezentanții DSVSA comentau în acel moment declarațiile lui Horia Constantinescu, pe care le numeau ”aberații”, luând astfel o poziție în favoarea producătorilor. ”Sunt pui care sunt hrăniţi cu mai mult porumb şi pui hrăniţi cu mai mult grâu, dar până la finalizarea anchetei nu se poate spune nimic concret.

Într-adevăr, ei îşi modifică culoarea . În niciun caz nu se folosesc niciun fel de coloranţi, nici în hrană şi nici în urma abatorizării, ca să îngălbenească puiul. Asta este o aberaţie!”, declara directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi, Gabriel Ciobanu.