Răsturnare de situaţie în cazul românului care şi-a omorât famlia într-un accident rutier în Italia. Mesajul transmis de Emil Ciurar

Emil Ciurar, șoferul de 30 de ani din comuna Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud, a fost eliberat din închisoare, primind arest la domiciliu. Tânărul este acuzat de ucidere multiplă după ce a adormit la volanul mașinii sale pe autostrada A1 din Italia.

Răsturnare de situaţie în cazul românului care şi-a omorât famlia într-un accident rutier în Italia

Vineri, 5 iunie, pe autostrada A1 din Italia, între Arezzo și San Savino s-a produs un accident teribul provocat de Emil Ciurar. În mașină se aflau opt persoane: șoferul, soția acestuia, cei patru copii ai cuplului și bunicii paterni ai acestora.

Imediat după accident, polițiștii l-au găsit pe șofer dându-și palme și strigând numele părinților și ale copiilor săi, care au murit în accident. Judecătorul a validat arestarea lui Emil Ciurar sub acuzația de omucidere culpabilă multiplă, decizie contestată de procurorul Roberto Rossi, cel care conduce ancheta.

Ciurar a fost asistat de avocatul Christian Vannucchi și a apărut în stare de șoc în fața magistraților.

El nu a răspuns la nicio întrebare legată de accidentul pe care l-a provocat vineri, în urma căruia i-au murit părinții și doi dintre cei patru copii. Potrivit presei din Italia, Ciurar va face arest la domiciliu în Napoli, la o rudă, acolo unde, ar fi trebuit să ajungă cu familia în ziua tragediei.

Tânărul a postat pe pagina lui de Facebook fotografiile celor patru membri ai familiei care s-au stins în accident, alături de un mesaj în care spune că nu îi va uita niciodată.

Emil Ciurar a scăpat nevătămat, iar soția lui și ceilalți doi copii ai familiei au fost transportați la spital în stare gravă. Doi dintre copii lui Ciurar, o fetiță de 8 luni și un băiețel de 10 ani, precum și părinții acestuia, au murit pe loc după impactul cu TIR-ul.

Ultimele secunde înainte de producerea tragediei au fost povestite de șofer:

“Tata a țipat la mine: Fii atent! Am deschis ochii, am văzut TIR-ul în fața mea și am încercat să trag stânga de volan. Câțiva centimetri și i-aș fi putut salva pe toți”, își amintește bărbatul, de loc din comuna Petru Rareș din Bistrița-Năsăud.

Tânărul este acuzat de omucidere rutieră multiplă și riscă până la 21 de ani de închisoare.