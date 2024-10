Răsturnare de situație în cazul Sali Levent, acuzat de violență domestică. Judecătorii au respins ordinul de protecție cerut de logodnica actorului

Magistrații de la Judecătoria Constanța au respins cererea de acordare a unui ordin de protecție împotriva actorului Sali Levent, solicitat de logodnica acestuia. Decizia a fost luată joi, la o zi după ce părțile s-au întîlnit în instanță. Femeia va trebui să plătească și cheltuieli de judecată în valoare de 2.500 de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atactă cu apel, în termen de trei zile de la pronunțare.

Logodnica lui Sali Levent, obligată să plătească cheltuielile de judecată

”Respinge ca neîntemeiată cererea privind emiterea unui ordin de protecţie formulată de reclamanta Ali Dalia Isabela împotriva pârâtului Sali Levent. Dispune avansarea din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Constanţa a sumei de 575 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu de asistenţa căruia a beneficiat reclamanta.

Reţine că mandatul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârât a încetat ca urmare a asistării de către un avocat ales, iar în raport de prevederile art. 6 din Protocolul din 08.02.2024 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune avansarea parţială a onorariului avocatului din oficiu al pârâtului, în cuantum de 300 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul Constanţa.

Admite cererea pârâtului Sali Levent privind plata cheltuielilor de judecată şi obligă reclamanta Ali Dalia Isabela la plata către acesta a sumei de 2.500 lei, reprezentând onorariu avocat ales. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, cu depunerea cererii de apel la aceeaşi instanţă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.10.2024”, se arată în decizia Judecătoriei Constanța.

Logodnica lui Sali Levent a scris, în urmă cu câteva zile, că a fost agresată de partenerul ei. Ea a apărut purtând un guler cervical și a declarat că care atestă faptul că a fost bătută. Câteva ore mai târziu, ea a apărut într-un live fără gulerul cervical și fără vânătăi vizibile.

Sali Levent, primele declaraţii după proces

În decursul zilei de miercuri, Sali Levent a fost prezent la procesul intentat de logodnica lui. Dalia susținea că a fost bătută cu bestialitate de către actor, însă adevărul pare să fi fost altul. Actorul din serialul “Pariu cu Viaţa” ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce s-a discutat în sala de judecată şi care a fost verdictul procurorilor.

Ajunşi în instanţă, atât Sali Levent, cât şi Dalia şi-au spus partea de poveste. În cele din urmă, judecătorii au decis să îi respingă brunetei cererea de ordin de protecţie. Se pare că așa-zisul certificat medico-legal prezentat de femeie era, de fapt, o simplă evaluare medicală primită de la spital.

“Ieri (miercuri, n.r.), când am ajuns în sala de judecată, am povestit amândoi ce s-a întâmplat. După poveştile noastre, domnul judecător a decis ca Daliei să îi respingă cererile: să ţin distanţă de ea, să nu trec prin faţa liceului ei, adică pe ditamai bulevardul (n.r. care erau cererile). I-a respins ordinul de protecţie.

Ea a mai cerut ceva să merg înspre penal, dar şi acest lucru a fost respins. Nu mi-a cerut nici daune morale, nici materiale. Nu o să pot să vorbesc urât de ea. Tot ce spun este că s-a minţit foarte mult şi îmi pare rău ca s-a ajuns la asta”, a declarat Levet Sali pentru FANATIK.

De asemenea, gelozia a jucat un rol foarte important în relaţia celor doi. Actorul susţine că Dalia era extrem de geloasă, însă nici el nu a stat mai bine la acest capitol. Levent Sali mărturiseşte că avea o relaţie toxică.

”Dalia este un om minunat, este o femeie extraordinară, doar că gelozia şi-a spus cuvântul. Gelozia te poate schimba la 180 de grade. Gelozia a fost din ambele părţi. Amândoi am fost foarte geloşi, am avut o relaţie toxică. Se vede în filmările de după ceartă, ea spune că am dat-o cu capul de cotieră, de bord, ba că am lovit-o. Nu are niciun semn, a fost întrebată dacă are vreun semn. I s-a respins certificatul medico-legal, nu are certificat medico-legal. I s-a dat la urgenţe doar Nurofen şi Metoclopramid”, a continuat acesta.

Dalia a avut un scop cu acest scandal?!

Reamintim faptul că logodnica actorului s-a afişat în mediul online purtând un guler cervical. Levent Sali este de părere că acel guler a fost purtat doar pentru a accentua efectul dramatic al fotografiilor. De asemenea, acesta spune că Dalia a declarat că îi este frică de fostul ei partener de viaţă. De cealaltă parte, fostul concurent de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici”, zice că a fost ameninţat zile la rând de către tânără şi familia ei.

“Pe lângă asta, gulerul cervical a fost pus pentru circa 10 minute pentru a se face o poză, părerea mea. Atunci când îţi este rău sau când te doare ceva, nu ai timp să îţi faci poze. În sala de judecată a spus că vrea să fie ea cea curajoasă şi să nu treacă nimeni prin ce a trecut ea. În acelaşi timp a zis că ei îi este frică de mine, îi este frică că pot face ceva. Cu toatea astea, 2-3 zile la rând familia ei şi ea mi-au adus injurii pe toate reţelele de socializare. Când îţi e frică de un om, aşa reacţionezi? Eu zic că nu”, ni s-a confesat acesta.

Întrebat dacă fata şi-a dorit să obţină celebritate pe spatele acestui scandal, bărbatul în vârstă de 31 de ani susţine că ea poate să devină cunoscută prin prisma talentului pe care îl are. De asemenea, actorul ne-a mai mărturisit că Dalia a venit la proces însoţită de mai mulţi martori, deşi la cearta dintre ei nu a asistat nimeni.

“Poate asta şi-a dorit (n.r. să devină vedetă), dar ea poate să devină persoană publică prin talentul ei. Are un talent înnăscut, pictează foarte frumos. Mai bine se axează pictat şi ar putea lăsa tabloidele de-o parte. Singurul lucru care m-a deramjat este că în sala de judecată a zis o mare prostie. Mi-a spus că am ameninţat-o că i-am zis că vreau să îi fur nepoţii de la şcoală, că îi dau foc la casă.

Ea nu e fetiţa cu chibrituri şi nici eu nu sunt pompier să pot să vin după aia să îi sting focul. E o prostie ce a zis. Nu are nicio dovadă că am zis aşa ceva. Pe lângă asta, a venit cu vreo 6-7 martori, iar în maşină eram doar noi doi, adică… I-am spus să ia camerele, nu există aşa (n.r că bătaia s-a mutat în stradă şi au intervenit nişte trecători). Este o poveste pur şi simplu inventată. Nu este adevărat nimic”, a continuat Sali Levent.

Cum s-a desfăşurat aşa zisa bătaie

Printre altele, cunoscutul actor ne-a povestit cum au stat, de fapt, lucrurile în seara presupusului act de violenţă. Acesta relatează că Dalia a recurs la un gest necugetat, moment în care a Levent Sali a reacţionat din impuls. Bruneta a vrut să se arunce de mai multe ori din maşină, în timpul mersului. Acela a fost momentul în care partenerul ei a prins-o și a tras-o puternic înapoi în maşină. A făcut-o, spune el, tocmai pentru a evita o tragedie.

“Ea de fapt a vrut să se arunce din mașină de vreo patru ori în timpul mersului, iar am tras-o de cap, de ce am apucat, ca să nu sară din maşină. Orice om ar face asta. Nu ştii de ce să o apuci, e o reacţie umană. Cam asta a fost tot. De acolo s-a făcut din ţânţar, armăsar. Repet, nu vreau să vorbesc urât de Dalia.

Dalia este femeia pe care am iubit-o şi la care încă ţin pentru că nu îmi stă în fire să fac aşa ceva şi să vorbesc urât de ea. Este un om extraordinar de bun, un om foarte smart, frumoasă, dar gelozia şi-a spus punctul de vedere. Poate şi din partea mea şi din partea ei. Relaţia noastră este toxică şi numai poate continua. Amândoi am învăţat şi am pus o cărămidă pentru casa vieţii. Am învăţat unul de la celălalt ce avem de făcut mai departe”, a zis Levent Sali.

Părinţii Daliei, împotriva relaţiei cu actorul

Dalia i-a adus mai multe acuzaţii lui Levent Sali. Printre acestea se numără şi faptul că actorul o verifica la sânge pe tânără din cauza geloziei. El vine şi neagă aceste lucruri spunând că bruntea era extremn de geloasă. Ba mai mult, aceasta a făcut şi scene de scandal în faţa casei actorului, momemt în care părinţii lui au început să se împotrivească relaţiei.

“Nu este adevărat (n.r. că o urmărea la liceu, că ăi verifica telefonul). Telefonul acela i l-am cumpărat pentru că mama ei i-a luat telefonul ei ca să nu vorbească cu mine. Iar eu i-a, cumpărat alt telefon pe ascuns. Părinţii mei nu s-au împotrivit relaţiei. Abia acum s-au împotrivit când a început să vină, din cauza geloziei că a primit o poză cu mine şi cu o fostă iubită, în faţa porţii mele şi a ţipat. A făcut marea cu sarea. Au fost gelozii din partea ambilor, nu vreau să zic că doar ea sau chestii de genul, aş minţi. Noi ne-am certat la ora 20 şi s-a dus la spital la ora 23, avea timp de gândire, înţeleg. Acele trei ore unde ai fost. În acele trei ore puteai să te cerţi cu altcineva şi să ajungi la spital”, a încheiat acesta.