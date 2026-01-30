Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Drăguşin de la Tottenham! Ce se poate întâmpla în ultimele ore de mercato

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin s-a aflat pe lista mai multor grupări importante din Europa în această iarnă, însă fundașul lui Tottenham nu a părăsit gruparea londoneză. Gabi Safta și Cristi Coste au analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află internaționalul român înainte de finalul perioadei de mercato.

Ultimele noutăți despre transferul lui Radu Drăgușin

AC Milan se numără printre echipele care s-au interesat de Radu Drăgușin de-a lungul perioadei de transferuri din această iarnă. „Milan vrea să-l semneze până la sfârșitul acestei săptămâni, însă numai după ce Radu Drăgușin va fi supus unui control medical amănunțit.

ADVERTISEMENT

Milan a acceptat împrumutul cu opțiune de cumpărare, Drăgușin e considerat potrivit și ieftin pentru sistemul cu trei fundași al lui Allegri, dar Milan cere garanții privind starea fizică după accidentarea care l-a ținut mult timp pe tușă.

Milan a planificat un control medical prelungit pentru a elimina orice risc. Ce e interesant e că Thomas Frank a declarat că nu mai pleacă niciun jucător, iar acest transfer l-ar contrazice”, a afirmat Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA, citând spurs-web.com.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin ar putea rămâne la Tottenham. Răsturnare de situație

Cristi Coste a subliniat mai apoi că pe banca lui AC Milan se află Massimiliano Allegri, tehnicianul care a renunţat la Radu Drăguşin în perioada în care o antrena pe Juventus. Totodată, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că o altă variantă pentru Radu Drăgușin ar fi să rămână la Tottenham. „Din informațiile mele, mi-e greu să cred că se va face acest împrumut, nu doar că nu vrea Tottenham să îi dea drumul. Eu spun altceva, Allegri e cel care i-a dat cu piciorul în fund lui Drăgușin de la Juventus.

ADVERTISEMENT

Îl avea în curte și l-a lăsat să plece, vândut, nu împrumutat. Mi-e greu să cred că Allegri, după ce a renunțat la un jucător la Juventus, îl va chema la Milan, chiar dacă este situația actuală. Tot din informațiile mele, eu cred că Drăgușin va rămâne la Tottenham pentru tot sezonul. Mai sunt câteva ore până luni seară, când se închide mercato în Europa.

Radu Drăgușin va continua la Tottenham până la finalul sezonului. A fost aproape de acea variantă despre care vorbeam noi aici la FANATIK SUPERLIGA, foarte aproape a fost de Leipzig, dar cred că va rămâne la Tottenham până în vară. Să vedem dacă va mai rămâne Thomas Frank pe bancă, situația lui nu este foarte stabilă acolo”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

În câte partide a evoluat Radu Drăgușin sub comanda lui Thomas Frank

Radu Drăgușin a revenit pe gazon spre finalul anului trecut, după aproape 11 luni de absență. , când cei de la Spurs protejau un avantaj de un gol (1-0). Mai apoi, Drăgușin a fost lăsat pe bancă pentru următoarele 5 partide și .