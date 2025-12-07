Răsturnare de situație în divorțul anului! Sportiva care are de împărțit sute de milioane de euro cu fostul ei soț

ADVERTISEMENT

Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger se află în plin divorț. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt, care este situația și ce avere au de împărțit după aproape zece ani petrecuți împreună?

Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger

Amintim faptul că cei doi s-au căsătorit în anul 2016. Iată însă că întreaga căsnicie nu avea să dureze prea mult. Sportiva a depus cererea de divorț la un tribunal din Munchen, iar situația s-a complicat ulterior.

Cuplul are împreună trei copii, Luca Leon și Theo. Astfel, Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger au ajuns să se judece pentru pensia alimentară, dar și pentru partajul bunurilor care nu sunt deloc puține.

Menționăm faptul că cei doi au o avere cumulată la peste 100 de milioane de euro. Iar acordul prenupțial prevede clar faptul că tot ceea ce s-a obținut în timpul căsătoriei va fi împărțit pe jumătate la separare.

Ce se întâmplă cu averea sportivei făcute din tenis

Revenind strict la sportivă, buna prietenă a Soranei Cîrstea a reușit să câștige 15 milioane de euro din premii. Totodată, aceasta a ajuns la nu mai puțin de 100 de milioane de euro din sponsorizări.

Parteneriatul fostei sportive ar fi însă acoperit de acordul prenupțial, relatează presa străină. Oricum ar fi un lucru este cert și anume faptul că , relatează GiveMeSport.

În total, cei doi ar fi acumulat peste 107.000.000 euro împreună și ocupă locul 7 în clasament. Acordul prenupțial însă include întregul plan de defalcare a averii pentru moștenitori, mai precis pentru cei trei fii ai familiei.

Practic pe toată durata mariajului, cei doi au avut conturi bancare separate pentru a fi independenți financiar. Iar dacă ar fi să vorbim despre bunuri, lista este una cât se poate de lungă.

Ce bunuri deține Bastian Schweinsteiger

În ceea ce îl privește pe Bastian Schweinsteiger, acesta deține mai multe locuințe în Austria și Germania, în timp ce Ana Ivanovic deține o vilă de lux în Mallorca. Proprietatea sportivei are în jur de 950 de metri pătrați, cinci dormitoare, patru băi, piscină și terenuri de tenis.

Iar conform presei străine, aceasta este evaluată la 4,5 milioane de euro. Deși sportiva a tot primit oferte de cumpărate, inclusiv unele de până la 15 milioane de euro, aceasta nu a fost interesată să renunțe la proprietatea ei.

Totodată, cuplul mai deține și un iaht de lux. Valorea lui e estimată la peste 400.000 de euro. Un alt aspect important îl reprezintă și verighetele celor doi care au costat împreună peste 100.000 de euro. Astfel, .