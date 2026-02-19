Răsturnare de situație în dosarul în care soția lui Cătălin Cherecheș s-a judecat cu Poliția. Tabita a câștigat definitiv procesul după ce îl pierduse în primă fază

ADVERTISEMENT

Tabita, soția lui Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia-Mare, a fost condamnată, în aprilie 2025, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită. Părinții ei, Claudia și Dorin Gliga, fuseseră condamnați, în aprilie 2024, la trei ani de închisoare cu suspendare, respectiv la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

Tabita Cherecheș a fost amendată de Poliție cu 1.485 lei

Cătălin Cherecheș a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, el aflându-se în prezent în penitenciar. Tabita Cherecheș administrează două afaceri ale familiei, un lanț de cofetării și mai multe magazine de îmbrăcăminte. În ultimii ani, soția lui Cherecheș a fost amendată de mai multe ori atunci când se afla la volan, dar ea a contestat în instanță procesele verbale de contravenție întocmite de Poliție.

Un astfel de dosar a fost înregistrat pe 16 februarie 2024 la Judecătoria Baia-Mare, în care Tabita Cherecheș a formulat plângere contravențională împotriva unui proces verbal întocmit de Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, încheiat la data de 15.02.2024, de către un agent constatator din cadrul IPJ Sălaj, Tabita Cherecheș a fost sancţionată cu amendă contravențională în cuantum de 1.485 lei.

De asemenea, i-a fost aplicată și sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile, începând cu data de 02.03.2024, fiind dispusă și măsura administrativă a reținerii permisului de conducere. IPJ Sălaj a arătat că, la data de 15.02.2024, ora 14:08, , în localitatea Bârsău Mare, având viteza de 114 km/h, pe un sector de drum cu limită de viteză de 50 km/h. Agentul constatator a mai arătat că viteza a fost înregistrată cu mijlocul tehnic omologat și verificat metrologic.

Instanța a reținut că apărarea Tabitei Cherecheș este neîntemeiată, întrucât din buletinul de verificare metrologică rezultă că cinemometrul este unul de tip laser, fiind de puterea evidenței că acesta nu se află montat pe nicio autospecială de poliție, fiind un aparat radar mobil. Totodată, instanța a reținut că mijlocul tehnic de înregistrare a vitezei este suficient individualizat în cuprinsul procesului-verbal prin indicarea seriei acestuia, serie ce corespunde atât mențiunilor din captura de ecran, cât și celor indicate în buletinul de verificare metrologică, astfel că nu poate reține existența vreunei vătămări în privința petentei Tabita Cherecheș.

Judecătoria Baia-Mare a respins cererea soției lui Cătălin Cherecheș

IPJ Sălaj a probat săvârşirea faptei de către Tabita Cherecheș, depunând la dosar înregistrarea video, din care rezultă că autovehiculul marca BMW a circulat cu viteza de 114 km/h, la data de 15.02.2024, ora 14:08, precum şi buletinul de verificare metrologică a cinemometrului care a efectuat înregistrarea, aceste dovezi fiind suficiente pentru stabilirea de către instanță a conformităţii măsurătorii şi înregistrării ce constituie probă pentru aplicarea prevederilor legislaţiei rutiere în vigoare, în sensul că cinemometrul era verificat metrologic şi însoţit de buletin de verificare metrologică în termen de valabilitate.

Pe 24 iulie 2024, Judecătoria Baia-Mare a respins, ca neîntemeiată, plângerea contravențională formulată de Tabita Cherecheș. Aceasta a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Maramureș. La termenul din 29 mai 2025, instanța a respins cererile în probaţiune formulate de Tabita Cherecheș prin memoriul de apel, apreciind că nu sunt utile pentru soluţionarea cauzei. S-a pus în discuţie, din oficiu, suplimentarea probaţiunii.

Astfel, instanța a comunicat IPJ Sălaj să depună înregistrarea faptei care să permită vizualizarea concomitentă constatate prin procesul-verbal încheiat la data de 15.02.2024, iar din înregistrare să rezulte că s-a efectuat înregistrarea cu un mijloc de înregistrare verificat metrologic şi să se permită vizualizarea imaginilor similare planşei foto depuse la dosarul de fond. Totodată, s-a arătat că se va pune în vedere IPJ Sălaj să comunice CD-ul şi Tabitei Cherecheș, la domiciliul procesual ales, cu ataşarea dovezii comunicării.

Tribunalul Maramureș a preschimbat termenul de judecată

La termenul din 9 octombrie 2025, deliberând asupra sesizării din oficiu de preschimbare a termenului de judecată în cauză, instanța a constatat următoarele: potrivit art.230 Cod procedură civilă, termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor, iar părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat.

S-a menționat că, din raţiuni ce ţin de buna administrare a actului de justiţie, se apreciază că se impune preschimbarea termenului iniţial acordat în prezenta cauză la data de 07.05.2026. Având în vedere necesitatea stabilirii unui nou termen de judecată, se va dispune preschimbarea din oficiu a termenului de judecată stabilit pentru data de 07.05.2026, noul termen fixat în cauză fiind cel din 15.12.2025, pentru când se vor cita părţile, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 15 decembrie 2025, Tribunalul Maramureș a schimbat total hotărârea Judecătorii Baia-Mare, astfel că a admis apelul formulat de Tabita Cherecheș, în sensul că a admis plângerea contravenţională formulată de către petenta soția lui Cătălin Cherecheș în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj. Prin urmare, instanța a anulat procesul-verbal de contravenție din 15.02.2024, încheiat de către IPJ Sălaj. Această hotărâre este definitivă, astfel că Tabita Cherecheș a câștigat procesul cu IPJ Sălaj.