Răsturnare de situație în dosarul lui Dorian Popa. Procurorii cer anularea sentinței cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor

Dorian Popa nu a scăpat de probleme, după ce a primit o condamnare cu suspendare pentru că a condus sub influența narcoticelor. Procurorii nu vor să-l lase să scape atât de ușor și încearcă să schimbe decizia judecătorilor.

Procesul lui Dorian Popa se reia în februarie

Vestea proastă pentru Dorian Popa este că procurorii de pe lângă Judecătoria Cornetu, , au contestat decizia de fond a instanței. Astfel, procesul se va relua la Curtea de Apel București, începând cu data de 18 februarie 2025.

Infracțiunea pentru care Dorian Popa a fost trimis în judecată se încadrează la art 336, alin. 2, care prevede că , care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la unu la 5 ani sau o amendă.

La prima instanță, vloggerul a primit o pedeapsă de 8 luni cu amânare

În noiembrie 2024, Judecătoria Cornetu l-a găsit vinovat pe Dorian Popa, însă a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni de închisoare, pe un termen de supraveghere de doi ani.

În acest interval, el este obligat să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune Ilfov, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește cinci zile sau schimbarea locului de muncă.

Procurorii au considerat că interpretul a primit o pedeapsă mult prea blândă, așa că au făcut apel.

Susține că a consumat cannabis cu câteva zile înainte să fie oprit de poliție

Dorian Popa a fost surprins sub influența substanțelor interzise de către un echipaj de poliție, care l-a oprit în trafic, în seara zilei de 27 octombrie 2023. La momentul respectiv, el se afla la volanul mașinii sale marca Lamborghini Huracan și circula pe strada Fortului, din localitatea ilfoveană Domnești. În urma testării, Dorian Popa a ieșit pozitiv la cannabis. El le-a spus polițiștilor că era în drum spre un magazin din apropierea casei sale, motiv pentru care era îmbrăcat doar cu un halat.

Câteva zile mai târziu, Dorian Popa și-a recunoscut fapta și le-a cerut scuze urmăritorilor săi, printr-un mesaj video postat pe contul său de Youtube.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc. Am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante. Am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret. Am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a declarat Dorian Popa.

Vloggerul a mai spus că polițiștii care l-au oprit au fost ”foarte respectuoși și și-au făcut datoria”, iar el le-a răspuns cu aceeași monedă, într-un ton ”cooperant și politicos”.

În mai 2024, procurorii ilfoveni au finalizat rechizitoriu și l-au trimis în instanță. Cu toate că avea dreptul să-l conteste, Dorian Popa nu a făcut acest lucru, în faza de cameră preliminară.

Cum s-a îmbogățit Dorian Popa

Dorian Popa are 36 de ani și este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din mediul online românesc. Popa este vlogger, compozitor, dansator, cântăreț și actor. El a devenit cunoscut în 2011, în serialul românesc ”Pariu cu viața”. După mai multe apariții în producții de televiziune, el și-a concentrat activitatea în mediul online, unde a strâns o comunitate extrem de puternică de urmăritori.

Banii câștigați din Youtube i-a investit în afaceri imobiliare, care i-au adus venituri substanțiale. În urmă cu câțiva ani, el a încercat să intre într-un business cu panouri fotovoltaice, alături de afaceristul brașovean Călin Donca, însă planurile s-au năruit în momentul în care numele acestuia a apărut într-un dosar DIICOT de înșelătorie cu monedă virtuală.

Anul trecut, Dorian Popa și-a inaugurat o pizzerie în București care a fost botezată cu numele de scenă al vloggerului, Hâtz Pizza.