Răsturnare de situație în Premier League! Cody Gakpo, negocieri avansate pentru un transfer de la Liverpool la Manchester City

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Perioada de mercato se apropie de final, dar se pare că ultimele zile în care se mai pot efectua transferuri în primele 5 campionate din Europa vor veni cu multe surprize. Prima dintre ele s-a produs chiar în acest weekend, atunci când presa britanică a anunțat faptul că olandezul Cody Gakpo vrea să plece de la Liverpool și să semneze cu marea rivală . Rămâi pe FANATIK pentru a afla toate detaliile.

Manchester City negociază cu Liverpool pentru transferul lui Cody Gakpo

În ultima lună s-a vorbit foarte mult despre faptul că fotbalistul batav intenționează să plece de pe Anfield în această vară, iar viitoarea sa destinație era cunoscută în proporții de 90%, și anume Tottenham Hotspur. Totuși, lucrurile au luat o întorsătură la 180 de grade. Presa britanică a anunțat faptul că Gakpo s-a înțeles deja cu noua echipă, însă aceasta nu este Tottenham, ci Manchester City, iar în momentul de față, șefii „cetățenilor” negociază cu cei ai „cormoranilor” pentru a stabili suma de transfer.

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🚨 EXCLUSIVE: Cody Gakpo decides to join Manchester City & parties now working to reach agreement. 27yo faced 3-way decision after signed Bradley Barcola; stay or Tottenham Hotspur also options. Dutch int’l chose + talks advancing — David Ornstein (@David_Ornstein)

Cei de la The Athletic au explicat faptul că o eventuală continuare a colaborării dintre Gakpo ar fi fost totuși posibilă în cazul în care Bradley Barcola nu ar fi ajuns pe Anfield, însă odată ce mutarea respectivă s-a concretizat, era absolut clar că olandezul va pleca. Aceeași sursă a mai menționat că motivul pentru care batavul a ales Manchester City în ultimul moment a fost reprezentat strict de criterii de performanță, mai ales că a început dezastruos noua stagiune, pierzând ambele meciuri disputate în Premier League, 0-3 cu Brighton și 0-2 cu Newcastle.

Cody Gakpo ar fi cel de-al 7-lea transfer al verii pentru Manchester City

Vara lui 2026 a adus una dintre cele mai prolifice perioade de mercato din istoria clubului de pe Etihad. Odată cu încheierea sezonului trecut și până în prezent, „cetățenii” au oficializat 6 transferuri, cheltuind în total aproape 300 de milioane de euro, mai exact 274. Bineînțeles, dacă mutarea lui Gakpo se va concretiza, suma totală va sări de 300 de milioane, dat fiind faptul că jurnaliștii britanici au anunțat că City ar urma să plătească undeva între 50 și 70 de milioane pentru serviciile fotbalistului olandez.

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Transferurile oficializate, până acum, de Manchester City în această vară: Elliot Anderson (135 de milioane de euro – Nottingham Forest), Ayyoub Bouaddi (95 de milioane de euro – Lille), Mathys Detourbet (25 de milioane de euro – Troyes), Jeremy Monga (12 milioane de euro – Leicester City), Geronimo Rulli (3,5 milioane de euro – Olympique Marseille), Pierce Charles (3,5 milioane de euro – Sheffield Wednesday).