Răsturnare de situație în războiul Rusia – Ucraina. Zelenski, pregătit să cedeze teritoriul deținut de Rusia

Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că teritoriul ucrainean aflat sub controlul Rusiei ar putea fi discutat în negocierile de pace, însă a ținut să menționeze că nu va ceda alte zone. Aceasta este una dintre condițiile pusă de Vladimir Putin pentru a pune capăt conflictului militar, însă liderul de la Kiev s-a împotrivit de-a lungul timpului. Se pare că acum s-a răzgândit.

Volodimir Zelenski, pregătit să cedeze Rusiei teritoriile ocupate

Zelenski a subliniat că orice acord trebuie să pornească de la situația actuală de pe front. Un oficial occidental a descris weekendul trecut drept unul de „diplomație intensă”, cu discuții între Kiev și aliați pentru a pregăti strategia înaintea summitului Trump–Putin.

Anunțul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a stârnit îngrijorare în loc de liniște la Kiev și în capitalele europene, care se tem că cei doi ar putea decide sfârșitul războiului fără acordul Ucrainei. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a spus că oficialii americani au promis consultări cu liderii europeni înaintea discuțiilor.

Luni seară, Dimpotrivă, armata rusă își mută trupele pentru a pregăti noi atacuri, potrivit informațiilor serviciilor secrete ucrainene.

Europa susține poziția Kievului

Statele europene au anunțat că vor sprijini planul Ucrainei privind eventualele schimburi teritoriale, pentru a transmite un mesaj comun lui Donald Trump. Emmanuel Macron și Friedrich Merz au reafirmat că granițele nu pot fi schimbate prin forță, iar liderii UE au cerut ca linia actuală a frontului să fie punctul de plecare al negocierilor.

De asemenea, dar a recunoscut că vor fi „unele modificări teritoriale”. El a precizat că întâlnirea cu Putin va fi un „test” și că își va da seama rapid dacă se poate ajunge la o înțelegere.

Decizie dificilă pentru Zelenski

Chiar și cu acest sprijin, Zelenski va trebui să ia o decizie dificilă. Constituția Ucrainei nu permite cedarea de teritorii fără referendum național, iar Kievul nu își poate permite pierderea altor zone, mai ales în Donețk, unde fortificațiile apără poziții cheie, scrie

Oficiali europeni cred totuși că Zelenski are o anumită libertate de mișcare, pentru că tot mai mulți ucraineni ar accepta cedarea unor teritorii dacă asta ar aduce pacea. Pe de altă parte, Trump l-a criticat pe liderul ucrainean pentru că invocă aprobarea constituțională în acest proces.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că deși Rusia controlează o parte din Ucraina, acest lucru nu poate fi acceptat legal. El a subliniat că orice decizie privind teritoriul trebuie luată de ucraineni. Premierii Marii Britanii și Canadei, în schimb, au salutat eforturile de pace, dar au avertizat că un acord nu trebuie impus Ucrainei.