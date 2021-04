Răsturnare de situație în scandalul de dopaj de la Astra. Alex Ioniță, acuzații grave la adresa lui Cristi Balaj

Scandalul de dopaj de la Astra ia o întorsătură neașteptată, după ce Alex Ioniță și-a retras declarațiile inițiale. Fotbalistul nu mai recunoaște mărturia din urmă cu două luni și spune că asupra sa s-au făcut presiuni imense din partea oficialilor ANAD, în frunte cu președintele Cristi Balaj.

Fotbaliștii Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alexandru Ioniță de la Astra Giurgiu au fost suspendați în luna septembrie după ce au fost prinși că își injcetau în vene minerale și alte substanțe într-o cantitate ce depășea normele admise. Clubul giurgiuvean le-a suspendat imediat contractele celor trei jucători și s-a delimitat de acțiunea lor, însă scandalul nu s-a oprit aici.

La finalul lunii ianuarie 2021, Alexandru Ioniță, unul dintre cei trei jucători implicați, și-a recunoscut vinovăția, sperând să primească din partea Comisie clemență, iar pedeapsa să îi fie redusă. Deși au trecut mai bine de șase luni de la descoperirea cazului de dopaj, ANAD nu a dat nici până acum un verdict, iar cei trei „astrali” rămân în continuare suspendați.

Răsturnare de situație în scandalul de dopaj de la Astra. Alex Ioniță face acuzații grave la adresa ANAD și a președintelui Cristian Balaj

Situația se complică și mai mult acum în cazul de dopaj de la Astra, deoarece Alexandru Ioniță nu și-ar mai recunoaște vinovăția. Conform gsp.ro, el s-ar fi răzgândit și ar fi trimis o scrisoare Comisiei de Audiere, prin care cere să nu i se mai ia în considerare mărturia din luna ianuarie. În plus, Ioniță face acuzații grave la adresa ANAD, și în special a președintelui Cristian Balaj, susținând că asupra sa au fost făcute presiuni imense pentru a recunoaște că s-a dopat.

„Am fost supus unei presiuni enorme și am recunoscut ce mi-au spus ei să recunosc. Am explicat totul în declarația trimisă Comisiei de audiere a ANAD, care sper să adopte o decizie corectă și să oprească toată această nedreptate aici. Vreau să se știe adevărul și să nu ajungem să fim pedepsiți pe nedrept, eu sau colegii mei. Sper ca măcar cei din Comisie să fie corecți”, a declarat Ioniță pentru sursa citată.

Tot gsp.ro a prezentat și textul integral al scrisorii, din care reiese că lui Ioniță i s-au dictat de către membrii ANAD multe dintre declarațiile prin care accepta la s-a dopat.

Subsemnatul IONIȚĂ ALEXANDRU, domiciliat în București, în calitate de parte în dosarul aflat pe rolul Comisiei de Audiere a ANAD – 7/2020, în deplină cunoștință de cauză și nefiind supus vreunei presiuni, dau prezenta declarație prin care arăt și susțin următoarele:

Am fost contactat în ziua de 12.01.2021 de un apropiat în care am încredere, iar acesta mi-a zis să mergem să vorbim cu dl. Balaj Cristian despre cazul în care eram implicat în calitate de suspect. Am fost a doua zi, pe 13.01.2021, împreună cu el, la președintele ANAD în birou, în prima parte a zilei. A venit și doamna Gabriela Andreiașu la ședință și mi-au spus că au probe destule împotriva noastră, că sunt susținuți de WADA și de FIFA și că mă sfătuiesc să dau o declarație și să recunosc ce am spus prima oară și chiar să fiu explicit. Să nu spun că nu știu ce s-a întâmplat la clinică. Și să spun și de ceilalți colegi, ca să fie un avantaj pentru mine pentru că altfel nu pot fi luat în considerare. Mi-au spus că risc 4 ani cu probele pe care le au și că dacă FC Astra nu primește o sancțiune nu o să mai aibă nicio echipă românească, nici naționala, dreptul de a participa la meciuri internaționale.

Dl. Balaj Cristian mi-a zis să știu că avocatul pe care îl am apără și clubul Astra și că el nu se prezintă, că ei tot trimit foi să vin la comisii și că el nu vine să ridice actele, că se face că uită că e ședință. Dl. Balaj Cristian mi-a mai spus că nimeni nu a câștigat niciun proces împotriva lor și mi-au zis să spun și despre colegii mei, mi-au dat de înțeles că asta este necesar ca să beneficiez de clemență. Au zis că dacă dau o declarație și mai spun odată și recunosc că am făcut, o să primesc pedeapsa minimă. Mi-au spus că o să primesc clemență. Apropiatul meu mi-a spus că decizia îmi aparține, că sunt major, ei doar au încercat să mă sfătuiască.

Ce i-au dictat membrii ANAD lui Alex Ioniță să scrie în declarația de recunoaștere a vinovăției

Apoi am mers cu doamna Andreiașu la dânsa în birou unde am făcut o declarație. Dânsa cunoscând povestea, uneori îmi dicta ce să scriu. Îmi aduc aminte sigur că mi-a dictat să scriu cel puțin următoarele fraze:

”Discuțiile purtate cu reprezentanții ANAD în Septembrie au fost deschise și oneste”

”Eu am văzut în cabinetul medical două flacoane și o seringă”

”Nu s-a pus nicio presiune pe mine, am răspuns prompt la toate întrebările adresate de doamna Gabriela Andreiașu și de colegul acesteia Hristache Trofin.”

”de fapt problema era legată de volumul din cele două flacoane care depășea limita permisă de 100 ml” ”Abia după ce am început să citesc și eu, să mă documentez pe site ul ANAD și WADA, să mai vorbesc cu prietenii, mi am dat seama că aș avea o șansă să mă apăr doar dacă spun cum s-au petrecut lucrurile și ce terapie am urmat eu și ceilalți doi colegi”

”Totodată am înțeles și consecințele acțiunilor mele…”

”Am fost consiliat greșit de avocat care practic nu mi-a dat toate opțiunile să mă apăr iar măsurile pe care le-a întreprins din octombrie până în prezent doar mi-au fost aduse la cunoștință și nu am fost întrebat ce cale de apărare aleg”

”Mai mult de cât atât, am citit în Codul Mondial Antidoping despre protejarea persoanei care oferă informații despre alte cazuri de dopaj și consider că este un motiv în plus pentru care am decis să declar acum ceea ce s-a intamplat in septembrie 2020 și nu la finalul anului 2020.”

”…ceea ce am făcut la clinica Cronos Med a fost datorită necunoașterii prevederilor legate de volumul permis sau interzis.”

”Îmi mențin aspectele discutate la Ploiești cu reprezentanții ANAD…”

”În 14.01.2021 mă voi prezenta la ședința de audiere unde îmi voi susține această declarație…”

Declarația respectivă a fost înregistrată și a rămas la ANAD.

Ulterior, în ziua de 14.01.2021 m-am dus la sediul ANAD pentru a participa la ședința de judecată. Înainte de ședința de judecată, am mers cu doamna Gabriela Andreiașu în birou la dânsa și am mai completat o declarație în care mi-a cerut să scriu și următoarea frază: ”Am făcut integral acele flacoane de vitamine, două la număr, acestea fiind de 100 ml fiecare, plus o seringă de magneziu care ne-a fost administrată în branulă”. Declarația a fost depusă la dosar.

După această declarație am intrat la ședința Comisiei de audiere unde a participat și doamna Gabriela Andreiașu și le-am confirmat de mai multe ori că am făcut două flacoane în integralitatea lor, de câte 100 ml fiecare, pentru că am înțeles că asta vor să audă și ca să beneficiez de clemența promisă cu o zi înainte. În cadrul ședinței, când m-am referit la colegii mei, Seto și Fatai am spus că am făcut toți la fel, referindu-mă la faptul că am făcut toți aceiași terapie, dar nu ca o confirmare a cantității care le-a fost administrată lor întrucât eu nu am fost în cameră cu ei.

Alex Ioniță: „Mărturisirea a fost făcută cu scopul de a primi clemență”

În realitate, nu am discutat cu ei după, despre ce anume s-a făcut în clinică. În realitate, în ziua de 16.09.2020 am fost la Clinica Cronos Med așa cum se știe, împreună cu ceilalți doi colegi, Seto și Fatai, iar cu ocazia terapiei administrate, s-au întâmplat următoarele:

După ce am intrat în cabinet, am așteptat 10 – 15 minute pentru ca doamna doctor și asistenta să vină la mine. Probabil erau la Seto și Fatai. În acest timp, vreo 5 minute am stat cu doamna care a făcut pozele. Mi-a făcut și mie o poză când stăteam pe pat, cu telefonul în mână, fără perfuzie. Când au venit doamnele pentru perfuzie, mi-au pus branula. Nu îmi aduc aminte cine mi-a inserat branula, doctorița sau asistenta. Nu îmi aduc aminte dacă au preparat ceva pe masa de lucru, eu doar stăteam pe telefon. Nu pot preciza cu exactitate cât a durat până s-a scurs tot lichidul din perfuzie ci doar că la finalul perfuziei doamna asistentă mi-a injectat magneziul cu o seringă. Nu am nicio certitudine că mi s-au administrat două flacoane de câte 100 ml fiecare. La fel, nu am nicio certitudine că flaconul folosit avea 100 ml. Nu sunt sigur că doamna doctor sau doamna asistentă au schimbat vreodată flaconul cu lichid din care mi se făcea perfuzie. Toate cele descrise mai sus sunt aceleași lucruri pe care mi le aduceam aminte și în ziua de 24.09.2020 când am dicutat cu reprezentanții ANAD la stadion iar dacă am lăsat impresia prin răspunsurile mele, că aș fi făcut două flacoane de lichid, de 100 ml, acest lucru se datorează strict faptului că nu îmi aduceam bine aminte cum s-a derulat procedura și pentru că este posibil să fi văzut două flacoane, dar nu neapărat că mi-au fost și administrate.

Întreaga mea mărturisire făcută la ANAD și Comisia de Audiere privind faptul că am primit perfuzii două flacoane de 100 ml fiecare a fost făcută strict cu scopul de a primi o decizie mai repede și pentru clemență din partea lor, adică o pedeapsă mai mică, cum mi s-a promis, fiind și speriat că aș putea fi suspendat pentru 4 ani printr-o decizie care să nu mai poată fi modificată. Acest fapt ar fi însemnat finalul carierei mele de fotbalist. În realitate, nu am convingerea că am încălcat reglementările antidoping, adică nu am convingerea că aș fi primit o cantitate perfuzată mai mare de 100 ml.

Înțeleg să retrag întrega mea declarație de recunoaștere sau de mărturie împotriva colegilor mei, acestea fiind făcute sub presiunea psihologică a faptului că reprezentanții ANAD susțineau că există toate probele împotriva mea, susținerea ANAD de către WADA și FIFA și a faptului că în caz contrar aș risca o pedeapsă de 4 ani. M-am gândit că nu am cum să mă lupt cu WADA și cu FIFA și că urmează să primesc o pedeapsă de 4 ani. Singurele aspecte de fapt pe care le susțin sunt cele din prezenta declarație.

Cu stimă, Ioniță Alexandru”