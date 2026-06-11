Răsturnare de situație în SuperLiga! Internaționalul continuă la echipă după ce șefii clubului au spus că va pleca

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Răsturnare de situație la Petrolul. Paul Papp va juca și în sezonul 2026-2027. Fundașul central a acceptat o diminuare a salariului

Paul Papp, la Petrolul și în 2027

Petrolul Ploiești și-a reconsiderat poziția față de fundașul central Paul Papp. l, acord care a expirat în vară, prahovenii i-au prelungit contractul fotbalistului în vârstă de 36 de ani.

Pentru aceasta, , cu circa 40%, în condițiile în care Petrolul are probleme financiare importante, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Oficialii petroliști au apreciat poziția fotbalistului care va fi păstrat și ca urmare a atitudinii de lider din vestiar.

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Paul Papp are peste 100 de meciuri la Petrolul

Paul Papp a ajuns la Petrolul Ploiești în februarie 2023, el jucând 118 meciuri oficiale în tricoul „lupilor galbeni”. La clubul prahovean, fundașul a dat cinci goluri și două pase decisive.

Născut la Dej, unde s-a format ca jucător, Papp are un CV consistent. El a mai fost legitimat la FC Botoșani, FC Vaslui, Farul Constanța, Chievo Verona (Italia), Astra, Steaua București, FC Wil (Elveția), Karabukspor (Turcia), Sivasspor (Turcia) și Universitatea Craiova.

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Paul Papp, 19 meciuri și trei goluri la națională

Papp, care are în palmares un titlu de campion și patru Cupe ale României (una cu Astra, două cu Steaua și una cu U Craiova), dar și două Cupe ale Ligii, cu Steaua, are și 19 prezențe la naționala de seniori a României. Fotbalistul a debutat sub tricolor în 2011, sub conducerea lui Răzvan Lucescu, și a punctat de trei ori la echipa reprezentativă.

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Următorul veteran cu care Petrolul va oficializa prelungirea contractului este Gicu Grozav, părțile ajungând deja la un acord. Grozav (35 de ani) este, la fel ca Papp, unul dintre liderii ploieștenilor.