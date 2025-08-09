News

Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt

Detalii tulburătoare despre tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să se afle la bordul avionului, de fapt, în acele momente?
Valentina Vladoi
09.08.2025 | 16:55
Rasturnare de situatie in tragedia aviatica de la Arad Cine ar fi trebuit sa fie la bordul avionului de fapt
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Sursă foto: SAJ ARAD, Facebook / colaj Fanatik

Noi detalii despre tragedia aviatică de la Arad care s-a produs sâmbătă, 9 august. S-ar părea că la bordul aeronavei ar fi trebuit să fie o altă persoană, alături de pilot, dar s-au făcut niște schimbări de ultim moment.

Cum s-a produs tragedia aviatică de la Arad

Menționăm faptul că avionul decolase de pe aerodromul din Șiria. La bord se aflau două persoane, iar pilotul era experimentat. Acesta urma să facă un zbor de agrement și permanent a vorbit cu cei de la sol.

Conform autorităților, nu a fost raportată nicio problemă înainte de tragedie. Lucrurile au scăpat de sub control înainte ca avionul să treacă deasupra autostrăzii A1. Acesta s-a prăbușit chiar în curtea fabricii de vagoane din Arad.

Deși autoritățile au ajuns rapid la fața locului, din păcate nu s-a mai putut face nimic. Atât pilotul cât și pasagerul erau deja decedați, după cum au transmis cei de la IPJ Arad.

„La data de 9 august a.c., în jurul orei 11:40, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un eveniment aviatic. În urma evenimentului, un tânăr de 18 ani şi un bărbat de 48 de ani şi-au pierdut viaţa”, a transmis IPJ Arad.

Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului

La bordul avionului se afla un băiat de 18 ani din Arad și un pilot profesionist. Se pare însă că în realitate, altcineva trebuia să zboare. Surse au declarat pentru Observator că primul care trebuia să zboare era un băiat de 13 ani.

Acesta era chiar fratele celui de 18 ani care a murit ulterior la bordul avionului. Pentru că existau turbulențe, cei prezenți la fața locului l-au dat jos pe cel mic din avion și i-au spus să aștepte tura următoare.

Din păcate însă, aceasta nu a mai avut loc. Vlad fratele lui în vârstă de 18 ani a fost cel care urcat primul și implicit cel care și-a pierdut viața alături de pilot în tragedia aviatică de la Arad.

Mesajul transmis de tatăl tânărului decedat

Cei mai afectați sunt chiar părinții lui Vlad. Într-o postare pe Facebook, Daniel Popescu, tatăl acestuia, a publicat o fotografie făcută la doar 10 minute înainte de tragedia aviatică de la Arad.

Fiul său își dorea să devină pilot, însă se pare că și-a găsit sfârșitul mult prea devreme. În rândurile scrise, bărbatul își exprimă regretul pentru toate cele întâmplate în urmă cu doar câteva ore.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge.

De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris tatăl victimei.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
