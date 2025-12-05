News

Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță

Un nou sondaj Atlasintel vine cu date de ultimă oră privind candidații la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu trece pe prima poziție, la o distanță extrem de mică de Daniel Băluță
Codrina Menţel
05.12.2025 | 23:58
Rasturnare de situatie in ultimul sondaj Atlasintel pentru Primaria Capitalei Anca Alexandrescu trece pe prima pozitie Batalie stransa cu Daniel Baluta
Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță. Foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Un sondaj Atlasintel publicat vineri, 5 decembrie, de Hotnews, arată că Anca Alexandrescu va câștiga alegerile la Primăria Capitalei. La o distanță extrem de mică se află Daniel Băluță, din partea PSD. Bătălia este una extrem de strânsă.

Sondajul care o plasează pe Anca Alexandrescu pe primul loc

Cu doar două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj Atlasintel, publicat vineri de Hotnews, arată că Anca Alexandrescu a luat prima poziție, cu un scor de 24%. La o distanță extrem de mică, de 0,1%, se află Daniel Băluță, candidatul PSD.

ADVERTISEMENT

Cercetarea sociologică ce o arată pe candidata susținută de AUR la egalitate cu candidatul PSD a fost realizată în perioada 1-5 decembrie. În același clasament, pe a treia poziție, apare Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%. Pe locul patru se clasează Cătălin Drulă (USR) cu 15,3%, iar mai apoi Ana Ciceală (SENS) cu 10%.

1,9% dintre respondenți au spus că își vor anula votul, ori nu se vor prezenta deloc, în timp ce 1,6% spun că vor alege un alt candidat. 1,5% dintre alegătorii intervievați au spus că nu știu pe cine vor pune ștampila duminică, 7 decembrie.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%, potrivit sursei menționate.

ADVERTISEMENT
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa...
Digisport.ro
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!

Ascensiunea Ancăi Alexandrescu, anticipată încă de la 1 decembrie

Atlasintel a arătat, încă de pe data de 1 decembrie, că independenta Anca Alexandrescu se apropie tot mai mult de prima poziție. A fost vorba tot de o bătălie între ea și Daniel Băluță, unde a fost o situație asemănătoare, cu o diferență dintre cei doi de doar 0,1%.

Candidatul PSD apărea atunci cu 23,3%, iar candidata susținută de AUR apărea, pe locul al doilea, cu un scor de 23,2%. Astfel, cu doar două zile înainte ca urnele să se deschidă, s-au inversat pozițiile.

ADVERTISEMENT
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general...
Fanatik
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Concordia Chiajna –...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte 0-1. Victorie la limită pentru echipa oaspete
Daniel Băluță, despre construirea unui nou spital în Sectorul 4. Când vor fi...
Fanatik
Daniel Băluță, despre construirea unui nou spital în Sectorul 4. Când vor fi finalizate lucrările
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!