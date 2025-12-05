Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță

ADVERTISEMENT

Un sondaj Atlasintel publicat vineri, 5 decembrie, de , arată că Anca Alexandrescu va câștiga alegerile la Primăria Capitalei. La o distanță extrem de mică se află Daniel Băluță, din partea PSD. Bătălia este una extrem de strânsă.

Sondajul care o plasează pe Anca Alexandrescu pe primul loc

Cu doar două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj Atlasintel, publicat vineri de Hotnews, arată că Anca Alexandrescu a luat prima poziție, cu un scor de 24%. La o distanță extrem de mică, de 0,1%, se află Daniel Băluță, candidatul PSD.

Cercetarea sociologică ce o arată pe candidata susținută de AUR la egalitate cu candidatul PSD a fost realizată în perioada 1-5 decembrie. În același clasament, pe a treia poziție, apare Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%. Pe locul patru se clasează Cătălin Drulă (USR) cu 15,3%, iar mai apoi Ana Ciceală (SENS) cu 10%.

1,9% dintre respondenți au spus că își vor anula votul, ori nu se vor prezenta deloc, în timp ce 1,6% spun că vor alege un alt candidat. 1,5% dintre alegătorii intervievați au spus că nu știu pe cine vor pune ștampila duminică, 7 decembrie.

Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%, potrivit sursei menționate.

Ascensiunea Ancăi Alexandrescu, anticipată încă de la 1 decembrie

, că independenta se apropie tot mai mult de prima poziție. A fost vorba tot de o bătălie între ea și Daniel Băluță, unde a fost o situație asemănătoare, cu o diferență dintre cei doi de doar 0,1%.

Candidatul PSD apărea atunci cu 23,3%, iar candidata susținută de AUR apărea, pe locul al doilea, cu un scor de 23,2%. Astfel, cu doar două zile înainte ca urnele să se deschidă, s-au inversat pozițiile.