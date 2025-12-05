Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță

Un sondaj Atlasintel publicat vineri, 5 decembrie, de Hotnews, arată că Anca Alexandrescu va câștiga alegerile la Primăria Capitalei. La o distanță extrem de mică se află Daniel Băluță, din partea PSD. Bătălia este una extrem de strânsă.
Cu doar două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj Atlasintel, publicat vineri de Hotnews, arată că Anca Alexandrescu a luat prima poziție, cu un scor de 24%. La o distanță extrem de mică, de 0,1%, se află Daniel Băluță, candidatul PSD.
Cercetarea sociologică ce o arată pe candidata susținută de AUR la egalitate cu candidatul PSD a fost realizată în perioada 1-5 decembrie. În același clasament, pe a treia poziție, apare Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%. Pe locul patru se clasează Cătălin Drulă (USR) cu 15,3%, iar mai apoi Ana Ciceală (SENS) cu 10%.
1,9% dintre respondenți au spus că își vor anula votul, ori nu se vor prezenta deloc, în timp ce 1,6% spun că vor alege un alt candidat. 1,5% dintre alegătorii intervievați au spus că nu știu pe cine vor pune ștampila duminică, 7 decembrie.
Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%, potrivit sursei menționate.
Atlasintel a arătat, încă de pe data de 1 decembrie, că independenta Anca Alexandrescu se apropie tot mai mult de prima poziție. A fost vorba tot de o bătălie între ea și Daniel Băluță, unde a fost o situație asemănătoare, cu o diferență dintre cei doi de doar 0,1%.
Candidatul PSD apărea atunci cu 23,3%, iar candidata susținută de AUR apărea, pe locul al doilea, cu un scor de 23,2%. Astfel, cu doar două zile înainte ca urnele să se deschidă, s-au inversat pozițiile.