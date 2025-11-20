Răsturnare de situație înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum a ajuns Anca Alexandrescu să le sufle în ceafă favoriților: „Electoratul lui Georgescu nu e electoratul lui”

ADVERTISEMENT

Înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu surprinde prin creșterea sa în sondaje. Analistul Cristian Pîrvulescu explică cum „electoratul lui Georgescu nu e electoratul lui” și cum outsider-ul poate da mari bătăi de cap favoriților. Mobilizarea alegătorilor și votul util pot schimba tot clasamentul.

Mobilizarea electoratului răstoarnă clasamentul candidaților în București

Compararea intențiilor de vot dintre alegătorii potențiali și cei care declară sigur că vor merge la urne schimbă semnificativ ierarhia candidaților, conform datelor relevate de noul sondaj realizate de INSCOP.

În rândul alegătorilor potențiali, adică cei 83,6% din eșantion care și-au exprimat o opțiune de vot, Daniel Băluță (PSD) conduce cu 26,6%, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu (PNL), cu 24,2%. Pe trei se află Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) cu 19,1%, iar Cătălin Drulă (USR) ocupă locul patru cu 11,6%.

Situația se schimbă însă atunci când ne uităm la alegătorii mobilizați, cei 62,9% din eșantion care spun că merg sigur la vot. În această categorie, Ciprian Ciucu trece pe primul loc, cu 27,1%, în timp ce Daniel Băluță coboară pe locul al doilea, cu 24%. Anca Alexandrescu urcă și mai aproape de lideri, ajungând la 21,3%, ceea ce reduce simțitor distanța față de primii doi. De asemenea, Cătălin Drulă rămâne pe locul patru, cu un scor de 12,1%, foarte apropiat de cel înregistrat în rândul alegătorilor potențiali.

Poate prezența la urne schimba decisiv rezultatul alegerilor?

Având în vedere diferențele dintre alegătorii potențiali și cei mobilizați, analiză care arată cât de mult poate influența prezența la urne ierarhia finală a candidaților, Cristian Pîrvulescu subliniază pentru FANATIK că miza acestor alegeri este, în primul rând, participarea efectivă la vot.

Expertul menționează faptul că o prezență ridicată poate , având în vedere contextul particular al acestor alegeri.

„Prezența la vot de 50% în București este excepțională, prezența medie este de 30% la toate tipurile de alegeri. Alegerile parțiale politizate sunt alegeri speciale. Altfel spus, sunt alegeri care atrag mai puțin alegătorii.

Data de 7 decembrie este o dată complicată. Ea poate să însemne mult apropo de Anca Alexandrescu și pentru alegătorii Călin Georgescu, dar ei au primit o indicație de boicot. Este data revanșei, se face un an fără o zi de la al doilea tur al alegerilor prezidențiale anulate. E un risc.

Cât va influența data și comportamentul electoratului participarea la vot?

Plus, este înainte de Sfântul Nicolae, când clasa mijlocie, care n-a fost încă afectată de austeritate, începe să plece la munte. Nu se poate vota din Sinaia-Bușteni la alegerile locale parțiale din București. Prezența este obligatorie. Ca urmare, sigur că miza este legată de prezență.

Ce pot să vă spun este că alegătorii Alexandrescu se plimbă mai puțin la munte decât ceilalți, aparțin mai puțin clasei mijlocii, dar nu e sigur că, chiar și așa, se vor prezenta la vot”, a explicat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK, plecând de la sondajul INSCOP.

Sondajele por să influențeze comportamentul alegătorilor

Pîrvulescu este de părere că rezultatele sondajelor, deși oferă indicii despre preferințele alegătorilor, pot influența în mod indirect comportamentul acestora. El subliniază că, uneori, sondajele se apropie mai mult de marketing decât de sociologie, servind la „promovarea” anumitor candidați sau partide și la evidențierea subtilă a riscurilor competitorilor.

„Deci dacă mă întrebați rezultatul publicării unor astfel de sondaje, a căror relevanță rămâne imprecisă, pentru că cifra pe care o iau în considerare pentru prezență e foarte mare, pot influența comportamentul alegătorilor.

Cum influențează strategiile de marketing rezultatele?

Nimeni nu neagă că sondajele de opinie observă ceva. Întrebarea e dacă sondajele de opinie sunt sociologie sau marketing. Ori când vorbim despre marketing vorbim despre vânzarea produsului. Când vorbim despre sondajele electorale ca sondaje de marketing vorbim în egală măsură de vânzarea produsului care de data asta este un candidat sau partid. Și în cazul ăsta este un candidat.

Din punctul ăsta de vedere există tot felul de strategii de marketing pentru a atrage cumpărătorii, alegătorii, care sunt încă nehotărâți. Iar una din strategii este aceea a punerii în evidență a riscurilor produselor concurente. Este interzisă o astfel de campanie directă și atunci o faci foarte inteligent. Spun asta pentru că o estimare a votului depinde de o estimare corectă a prezenței la vot. Iar prezența la vot de data asta este o necunoscută imensă”, continuă analistul politic.

Prima reacție a lui Cătălin Drulă, cotat pe locul patru

După apariția sondajului INSCOP, Cătălin Drulă a reacționat pentru prima dată, comentând: „“Te vom omorî cu sondajele”. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja.

E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, se arată în textul publicat de Cătălin Drulă imediat după apariția publică a sondajului INSCOP.

Sondajele pot încuraja votul util în favoarea lui Ciucu, avertizează Pîrvulescu

Întrebat de FANATIK despre declarațiile lui Cătălin Drulă, Cristian Pîrvulescu a avertizat că, în contextul actual, sondajul INSCOP ar putea descuraja susținătorii USR și favoriza mecanismul votului util, în special în favoarea lui Ciprian Ciucu.

„Există riscul ca sondajele de opinie să fie folosite așa cum sugerează Drulă, pentru a obține retragerea unui candidat sau votul util. Acum votul util ar trebui să funcționeze în favoarea domnului Ciucu, pentru că e mai bine plasat în războiul pe care îl duce cu Băluță.

Sondajul INSCOP descurajează alegătorii USR. Îi descurajează pe două linii. Unul că au un candidat care este foarte departe de plutonul fruntaș. Și doi că există un risc pentru că stăm în marja de eroare, având în vedere că e un singur tur, ca Alexandrescu să câștige alegerile. Și atunci decât să-și irosească voturile pe Drulă, mai bine i le dă lui Ciucu. Și în felul acesta emoțiile dispar. Fie că a vrut, fie că n-a vrut, seamănă a operațiunii de marketing”, punctează Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Se pot compara alegerile pentru Primăria Capitalei cu cele prezidențiale?

De asemenea, specialistul face o analogie , cu amendamentul că, spun el, electoratul de la alegerile prezidențiale nu se poate compara cu cel de la scrutinul pentru Primăria Capitalei.

„Suntem în faza pericolului extremei drepte și la București. Asta este mesajul care ne este transmis. Acum aflăm că Alexandrescu este cât pe ce să câștige alegerile. Eu cred că toți patru au o șansă să câștige și că totul depinde de modul în care își vor mobiliza electoratul. Bătălia prin sondaje se dă pentru mobilizarea electoratului.

Dar nu pot să spun că dacă Simion și Georgescu au avut un electorat de 20% la prezidențiale în 2024-2025, în mod automat Alexandrescu are același electorat. Electoratul de la prezidențiale nu se poate compara cu electoratul de la alegerile pentru primar. La prezidențiale, spre exemplu, votează studenții care n-au viză de flotant. Care acum nu pot vota. Votează persoanele care sunt în tranzit. Comparația este neavenită. Ca urmare, oricare dintre ei poate să câștige”, mai adaugă politologul.

Alegerile locale, test pentru USR și PNL și subiect al tensiunilor externe

„Alegerile astea vorbesc despre viitorul acestor partide. Care, cum, vor continua, vor fuziona. Un eșec al USR-ului va fi un eșec al lui Nicușor Dan. Drulă este continuatorul lui Nicușor Dan. Deci, dintr-o dată, PNL se va simți mult mai puternic și va impune condiții pe toată linia. Iar USR ori va deveni partidul fidel, ori, încetul cu încetul, va fi marginalizat. Am mai trăit asta cu PNL. Sunt importante pentru fiecare din părți.

Și nu trebuie să neglijăm războiul hibrid, apropo de Anca Alexandrescu și interesul Rusiei să dea o lovitură României. Rusia nu încetează niciodată. Iar ceea ce se prezintă pe rețelele sociale în momentul de față este la fel de periculos ca ceea ce se întâmpla în mai sau, și mai rău, în noiembrie anul trecut”, afirmă Cristian Pîrvulescu.

Anca Alexandrescu, avantajul outsider-ului în cursa pentru Primăria Bucureștiului

Cristian Pîrvulescu evidențiază avantajele pe care le-ar putea avea Anca Alexandrescu în această cursă electorală, punând accent pe experiența sa în consultanță politică și pe modul în care mesajele ei atrag electoratul nehotărât.

Analistul punctează și dificultățile celorlalți candidați în a se poziționa ca „figuri din afara sistemului”, evidențiind astfel dinamica competiției pentru Primăria Capitalei.

„E un avantaj că doamna Alexandrescu nu a fost implicată mai mult în politică. La fel a fost și la Georgescu, eu știam istoricul lui, dar alegătorii nu. Habar n-aveau cine era Georgescu.

Doamna Alexandrescu este consultant politic de 25 de ani. Nu are o funcție activă în partide, dar asta poate să fie un avantaj în condițiile în care vorbim despre respingerea politicii și a politicienilor profesioniști.

Strategiile candidaților și rolul electoratului mobil

Ăsta e și motivul pentru care Băluță încearcă să se prezinte ca cineva total, din afara sistemului, doar un administrator, ceea ce l-ar avantaja. Pe câtă vreme pentru Ciucu e puțin mai dificil, chiar dacă încearcă asta, pentru simplul motiv că a ocupat mai multă vreme poziții importante în PNL. În schimb, Drulă a fost președinte de partid, a fost ministru.

Alt avantaj al doamnei Alexandrescu față de alți candidați este că e cunoscută și că a reușit să obțină o audiență foarte bună folosind mesajul lui Georgescu. Părerea mea e că electoratul lui Georgescu nu e electoratul lui Georgescu. Este un electorat care își schimbă direcția. S-a dus spre Simion, se va duce spre Alexandrescu. Doar că acest electorat nu este suficient pentru victoria în București. Este nevoie și de electoratul nehotărât”, încheie, pentru FANATIK, cunoscutul politolog.