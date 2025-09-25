Răsturnare de situație înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Gigi Becali: „M-am răzgândit!”

Gigi Becali (67 de ani) s-a răzgândit înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Patronul campioanei României nu a mai mers la echipa așa cum a promis. Latifundiarul din Pipera se gândea să îi resusciteze personal pe fotbaliști, care sunt într-o situație critică în campionat.

Gigi Becali, răsturnare de situație înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „N-am mai fost la echipă de 6, 7 ani”

Roș-albaștrii nu au mai câștigat de la jumătatea lunii iulie. De altfel, succesul de la Ploiești, scor 1-0, cu Petrolul, a fost singurul obținut de FCSB în acest campionat.

Din acest motiv, Gigi Becali intenționa să meargă la baza de pregătire a FCSB-ului pentru a îi motiva și a îi îmbărbăta pe fotbaliștii lui Elias Charalambous.

Boss-ul campioanei s-a răzgândit și a comentat acest lucru înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Roș-albaștrii debutează

„N-am mai vorbit cu echipa de cinci ani. N-am mai fost la echipă de șase, șapte ani… Am vrut să merg, dar după m-am răzgândit. Sunt MM și Elias acolo. Ce să le pot spune eu?!”, a declarat Gigi Becali, potrivit

Cum va arăta echipa roș-albaștrilor la Deventer

În urmă cu patru zile, Gigi Becali a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, car . Patronul campioanei României nu s-a răzgândit, iar în ziua meciului a confirmat că FCSB va aborda cu „echipa a 2-a” partida de pe De Adelaarshorst.

FCSB, primul „11” împotriva lui Go Ahead Eagles: Ș. Târnovanu – D. Graovac, S. Ngezana, M. Popescu, D. Kiki – B. Alhassan, M. Edjouma – D. Miculescu, D. Olaru, J. Cisotti – D. Alibec.