Sport

Răsturnare de situație înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Gigi Becali: „M-am răzgândit!”

Gigi Becali (67 de ani) și-a încălcat o promisiune înaintea meciului Go Ahead Eagles - FCSB. Anunțul a venit cu câteva ore înaintea debutului în Europa League
Cristian Măciucă
25.09.2025 | 18:21
Rasturnare de situatie inainte de Go Ahead Eagles FCSB Gigi Becali Mam razgandit
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație înainte de Go Ahead Eagles - FCSB. Gigi Becali: „M-am răzgândit!”. FOTO: Fanatik

Gigi Becali (67 de ani) s-a răzgândit înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Patronul campioanei României nu a mai mers la echipa așa cum a promis. Latifundiarul din Pipera se gândea să îi resusciteze personal pe fotbaliști, care sunt într-o situație critică în campionat.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, răsturnare de situație înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „N-am mai fost la echipă de 6, 7 ani”

FCSB e pe locul 13 în SuperLiga, cu doar 7 puncte după primele 10 etape. Roș-albaștrii nu au mai câștigat de la jumătatea lunii iulie. De altfel, succesul de la Ploiești, scor 1-0, cu Petrolul, a fost singurul obținut de FCSB în acest campionat.

Din acest motiv, Gigi Becali intenționa să meargă la baza de pregătire a FCSB-ului pentru a îi motiva și a îi îmbărbăta pe fotbaliștii lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Boss-ul campioanei s-a răzgândit și a comentat acest lucru înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Roș-albaștrii debutează în UEFA Europa League pe terenul olandezilor, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

„N-am mai vorbit cu echipa de cinci ani. N-am mai fost la echipă de șase, șapte ani… Am vrut să merg, dar după m-am răzgândit. Sunt MM și Elias acolo. Ce să le pot spune eu?!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro. 

ADVERTISEMENT
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va...
Digi24.ro
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

Cum va arăta echipa roș-albaștrilor la Deventer

În urmă cu patru zile, Gigi Becali a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, care va fi primul „11” al roș-albaștrilor pentru meciul cu Go Ahead Eagles. Patronul campioanei României nu s-a răzgândit, iar în ziua meciului a confirmat că FCSB va aborda cu „echipa a 2-a” partida de pe De Adelaarshorst.

ADVERTISEMENT
20 de ani! A venit
Digisport.ro
20 de ani! A venit "nota de plată", după scandalul care a făcut înconjurul lumii

FCSB, primul „11” împotriva lui Go Ahead Eagles: Ș. Târnovanu – D. Graovac, S. Ngezana, M. Popescu, D. Kiki – B. Alhassan, M. Edjouma – D. Miculescu, D. Olaru, J. Cisotti – D. Alibec.

4,45 e cota Betano pentru „2 solist” la Go Ahead Eagles - FCSB din Europa League
Baba Alhassan debordează de optimism înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu...
Fanatik
Baba Alhassan debordează de optimism înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu ne speriem, vrem să câștigăm”. Video
Go Ahead Eagles – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1....
Fanatik
Go Ahead Eagles – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1. Ce echipă a pregătit Elias Charalambous
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile...
Fanatik
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile roș-albaștrilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Politicianul care l-a surprins plăcut pe Gigi Becali: 'Poate să vorbească chiar și...
iamsport.ro
Politicianul care l-a surprins plăcut pe Gigi Becali: 'Poate să vorbească chiar și oră fără să citească. Știe toate datele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!