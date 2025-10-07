Sport

Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram

Fostul arbitru FIFA, Marius Avram, a analizat cele mai importante faze din meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, condus de Istvan Kovacs, și spune că brigada acestuia a greșit.
FANATIK
07.10.2025 | 19:45
FCSB, avantajată de arbitraj la meciul cu Universitatea Craiova, spune Marius Avram

Oltenii au reclamat arbitrajul lui Istvan Kovacs, cât și prezența lui Sorin Costreie în camera VAR, de la partida cu FCSB, iar acum Marius Avram a venit cu lămuriri asupra fazelor.

Marius Avram a analizat fazele de arbitraj din FCSB – Universitatea Craiova și a tras concluzia. Ce a spus despre penalty-uri

Fostul arbitru nu înțelege cum de Istvan Kovacs s-a păcălit la primul penalty, cel care a fost dictat în minutele inaugurale ale partidei, însă întors după intervenția din camera VAR. Avram spune că, probabil, cel mai bine cotat central român al momentului a fost lipsit de concentare și de asta a luat, inițial, decizia greșită.

„(n.r. Despre primul penalty) Nu pot să îmi explic, se vede foarte clar cum jucător de la Universitatea Craiova întinde piciorul spre minge, nu către adversar. E foarte greu de explicat de ce a dat, mai ales un arbitru de nivelul acesta.

Lipsă de concentrare. Din contră, la un asemenea meci trebuie să fii foarte concentrat, e posibil să fie obosit de deplasări, în România nu a avut atât de multe meciuri. O trec la lipsă de concentrare, nu găsesc altă explicație”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

Marius Avram, verdict clar: VAR-ul nu trebuia să-l cheme pe Kovacs să revada faza la penalty-ul transformat de Florin Tănase

Interesant este că Marius Avram reclamă o greșeală din camera VAR la al doilea penalty al partidei, cel care s-a dovedit a fi și decisiv. Alexandru Stoian și Vladimir Screciu s-au aflat în duel, iar Istvan Kovacs nu a dictat nimic, dar a fost chemat de colegii de la VAR pentru a revedea faza. Marius Avram e de părere că aici este o greșeală, în sensul în care cei din camera VAR, dacă nu au elemente clare, nu trebuie să întoarcă decizia arbitrului din teren.

„(n.r. Despre al doilea penalty) Aceasta este o fază extrem de interesantă. Trebuie să stabilim două lucruri, dacă e penalty și dacă trebuia să intervină VAR-ul sau nu. Eu o găsesc lovitură de la 11 metri. Aceasta nu este o fază în care VAR-ul are toate elementele pentru a interveni. Dacă arbitrul dă penalty aici îi găsim circumstanțe. Dacă nu dă, VAR-ul nu are toate elementele, trebuie să fie clar și evident.

Văd contactul, nu sunt sigur că arbitrul trebuia întors. Kovacs nu a dat, eu spun că decizia aceasta trebuia susținută la VAR, indiferent ce decizie lua Kovacs aici. VAR-ul trebuie să fie sută la sută sigur ca să-l întoarcă. Până la urmă Istvan ia decizia, dar VAR a decis să îl cheme. Trebuie chemat arbitrul dacă este o situație clară și evidentă. În sensul adevărului ne interesează sensul adevărului, pe mine ca specialist mă interesează și ce trebuie să facă VAR-ul”, a mai spus Marius Avram.

