Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram

Fostul arbitru nu înțelege cum de Istvan Kovacs s-a păcălit la primul penalty, cel care a fost dictat în minutele inaugurale ale partidei, însă întors după intervenția din camera VAR. Avram spune că, probabil, cel mai bine cotat central român al momentului a fost lipsit de concentare și de asta a luat, inițial, decizia greșită.

„(n.r. Despre primul penalty) Nu pot să îmi explic, se vede foarte clar cum jucător de la Universitatea Craiova întinde piciorul spre minge, nu către adversar. E foarte greu de explicat de ce a dat, mai ales un arbitru de nivelul acesta.

Lipsă de concentrare. Din contră, la un asemenea meci trebuie să fii foarte concentrat, e posibil să fie obosit de deplasări, în România nu a avut atât de multe meciuri. O trec la lipsă de concentrare, nu găsesc altă explicație”, a spus Marius Avram la

Marius Avram, verdict clar: VAR-ul nu trebuia să-l cheme pe Kovacs să revada faza la penalty-ul transformat de Florin Tănase

Interesant este că Marius Avram reclamă o greșeală din camera VAR la al doilea penalty al partidei, cel care s-a dovedit a fi și decisiv. Alexandru Stoian și Vladimir Screciu s-au aflat în duel, iar Istvan Kovacs nu a dictat nimic, dar a fost chemat de colegii de la VAR pentru a revedea faza. Marius Avram e de părere că aici este o greșeală, în sensul în care cei din camera VAR, dacă nu au elemente clare, nu trebuie să întoarcă decizia arbitrului din teren.

„(n.r. Despre al doilea penalty) Aceasta este o fază extrem de interesantă. Trebuie să stabilim două lucruri, dacă e penalty și dacă trebuia să intervină VAR-ul sau nu. Eu o găsesc lovitură de la 11 metri. Aceasta nu este o fază în care VAR-ul are toate elementele pentru a interveni. Dacă arbitrul dă penalty aici îi găsim circumstanțe. Dacă nu dă, VAR-ul nu are toate elementele, trebuie să fie clar și evident.

Văd contactul, nu sunt sigur că arbitrul trebuia întors. Kovacs nu a dat, eu spun că decizia aceasta trebuia susținută la VAR, indiferent ce decizie lua Kovacs aici. VAR-ul trebuie să fie sută la sută sigur ca să-l întoarcă. Până la urmă Istvan ia decizia, dar VAR a decis să îl cheme. Trebuie chemat arbitrul dacă este o situație clară și evidentă. În sensul adevărului ne interesează sensul adevărului, pe mine ca specialist mă interesează și ce trebuie să facă VAR-ul”, a mai spus Marius Avram.