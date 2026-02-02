Răsturnare de situație! Jucătorul din SuperLiga vrea la FCSB: „O să-l sun pe Gigi Becali”

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii care au impresionat în prima jumătate a sezonului din SuperLiga. Fundașul lateral a debutat deja la echipa națională, iar Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru un transfer. Deși inițial s-a lovit de un refuz, patronul FCSB poate da lovitura.

Kevin Ciubotaru vrea să se transfere la FCSB

Gigi Becali l-a dorit intens pe Kevin Ciubotaru la FCSB pentru ca flancul stâng al apărării campioanei să se întărească, în contextul în care Risto Radunovic are o vârstă înaintată, iar Kiki nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Deși FCSB era înțeleasă cu FC Hermannstadt pentru transfer, mutarea a picat după ce Kevin Ciubotaru a refuzat să vină la formația din capitală. În ciuda acestui aspect, jucătorul s-a răzgândit și ar vrea să facă pasul la campioana en-titre.

Anunțul a fost făcut de Claudiu Rotar. Oficialul de la FC Hermannstadt susține că fundașul lateral vrea să meargă la FCSB, însă nu știe dacă formația patronată de Gigi Becali îl mai dorește.

„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua”, a declarat Claudiu Rotaru, potrivit .

În continuare, Claudiu Rotar a expus că îl va apela pe în momentul de față. Acționarul de la FC Hermannstadt consideră că fundașul de națională s-a lăsat dus de val. .

„În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.

O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a mai spus Claudiu Rotar.