Sport

Răsturnare de situație! Jucătorul din SuperLiga vrea la FCSB: „O să-l sun pe Gigi Becali”

Kevin Ciubotaru s-a răzgândit și vrea să se transfere la FCSB. Anunțul a venit din partea lui Claudiu Rotar. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre viitorul fotbalistului.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 12:10
Rasturnare de situatie Jucatorul din SuperLiga vrea la FCSB O sal sun pe Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
Un jucător important din SuperLiga așteaptă oferta lui Gigi Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru este unul dintre jucătorii care au impresionat în prima jumătate a sezonului din SuperLiga. Fundașul lateral a debutat deja la echipa națională, iar Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru un transfer. Deși inițial s-a lovit de un refuz, patronul FCSB poate da lovitura.

Kevin Ciubotaru vrea să se transfere la FCSB

Gigi Becali l-a dorit intens pe Kevin Ciubotaru la FCSB pentru ca flancul stâng al apărării campioanei să se întărească, în contextul în care Risto Radunovic are o vârstă înaintată, iar Kiki nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Deși FCSB era înțeleasă cu FC Hermannstadt pentru transfer, mutarea a picat după ce Kevin Ciubotaru a refuzat să vină la formația din capitală. În ciuda acestui aspect, jucătorul s-a răzgândit și ar vrea să facă pasul la campioana en-titre.

Anunțul a fost făcut de Claudiu Rotar. Oficialul de la FC Hermannstadt susține că fundașul lateral vrea să meargă la FCSB, însă nu știe dacă formația patronată de Gigi Becali îl mai dorește.

ADVERTISEMENT
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic...
Digi24.ro
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”

„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua”, a declarat Claudiu Rotaru, potrivit DigiSport.

ADVERTISEMENT
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe...
Digisport.ro
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România

Gigi Becali va fi contactat de Claudiu Rotar

În continuare, Claudiu Rotar a expus că îl va apela pe Gigi Becali și îl va întreba dacă Kevin Ciubotaru mai prezintă interes în momentul de față. Acționarul de la FC Hermannstadt consideră că fundașul de națională s-a lăsat dus de val. FANATIK a stat de vorbă cu Ciubotaru, iar acesta a prezentat pe larg tot episodul FCSB.

„În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a mai spus Claudiu Rotar.

  • 400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru
  • 23 de meciuri și două pase decisive a adunat fundașul în acest sezon
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil...
Fanatik
Jucătorul de la U Cluj pe care a pus ochii Gigi Becali. „Probabil va face o ofertă”. Exclusiv
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E...
Fanatik
Matei Popa, debutantul de 18 ani din poarta FCSB, analizat la sânge: „E de viitor, dar i se face o nedreptate lui Toma”. Exclusiv
Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit”...
Fanatik
Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit” după FCSB – Csikszereda 1-0. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul jucător important al FCSB acuză că Gigi Becali ar fi înlăturat doi...
iamsport.ro
Fostul jucător important al FCSB acuză că Gigi Becali ar fi înlăturat doi miniștri pentru ca Steaua să nu promoveze: 'Într-o săptămână s-au dus ambii! Nu ți se pare un tipar?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!