Răsturnare de situație la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu jucătorii pe care Ioan Varga vrea să îi dea afară

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CFR Cluj se pregătește pentru returul cu Tromso, din turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii vor juca joi în Norvegia și au o misiune aproape imposibilă, după eșecul drastic din prima manșă, scor 0-5. Formația din Gruia trebuie să spele imaginea lăsată în partida de pe teren propriu.

Surpriză în lotul CFR-ului pentru returul cu Tromso

Ricardo Folha a fost demis, iar Neluțu Varga a anunțat schimbări importante și la nivelul lotului. Patronul ardelenilor a transmis că vrea să facă „curățenie” după prestația extrem de slabă a echipei.

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Printre numele vehiculate s-au aflat Renato Pantalon, Bruno Costa, Andre Moreira și Francisco Barrios. Toți sunt fotbaliști transferați de „feroviari” chiar în această vară.

S-a răzgândit Neluțu Varga!? Ce se întâmplă cu jucătorii pe care voia să îi dea afară de la CFR

Cu toate acestea, Pantalon, Bruno Costa, Moreira și Barrios au făcut deplasarea alături de echipă pentru returul cu Tromso. Cei patru se află în continuare în lot și au mers în Norvegia. Sunt șanse bune să îi vedem și pe teren, după cum anunță

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„Scuză-mă, dar sunt negru de supărare. Mi-e greu să vorbesc după așa umilință și așa fotbal. Curăț tot! O să curăț inclusiv pantaloni, antrenori și câțiva dintre jucători. Nu vreau să dau nume la ora asta, dar o să vedeți că o să mă țin de cuvânt și chiar o să fac curățenie la CFR Cluj”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK, după meciul tur cu Tromso.