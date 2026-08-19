Sport

Răsturnare de situație la CSA Steaua! Decizia luată de MApN privind bugetul echipei: „Obiectivul rămâne promovarea”

CSA Steaua a început anul cu un buget cu 30% mai mic decât cel din 2025, însă situația s-a schimbat. MApN a anunțat că a virat înapoi în club o mare parte din bugetul tăiat
Ciprian Păvăleanu
19.08.2026 | 20:11
Rasturnare de situatie la CSA Steaua Decizia luata de MApN privind bugetul echipei Obiectivul ramane promovarea
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MApN, anunț despre bugetul Stelei. Foto: Colaj FANATIK
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La începutul anului 2026, din nevoia de reorganizare a CSA Steaua, MApN a alocat echipei de fotbal un buget cu 30% mai mic decât cel din urmă cu un an. Termenul reorganizării nu a fost respectat, așa că toți banii opriți au fost virați înapoi în club.

MApN returnează Stelei banii opriți la începutul anului

Miercuri, 19 august, MApN a oferit un comunicat cu privire la bugetul CSA Steaua. Bugetul pe 2026 a fost redus cu 30% cu scopul de a reorganiza clubul. Această reorganizare s-a replanificat pentru luna octombrie, astfel că o mare parte din suma tăiată pentru secția de fotbal a fost returnată clubului în luna iulie.

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În același comunicat, MApN a explicat că această realocare a banilor nu va afecta în vreun fel activitatea sportivă, ci va asigura plățile obligațiilor contractuale și participarea în competițiile sportive. Ministrul apărării naționale a subliniat faptul că obiectivul principal este găsirea unei modalități prin care echipa să poată promova în prima ligă din fotbalul românesc.

Comunicatul emis de MApN cu privire la bugetul CSA Steaua

Comunicatul a fost realizat în urma unor informații apărute în spațiul public despre bugetul Stelei și a fost postat pe 19 august: „Precizări MApN referitoare la bugetul CSA Steaua. Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la bugetul CSA Steaua, Ministerul Apărării Naţionale face următoarele precizări: La începutul anului 2026, având în vedere nevoia de reorganizare a CSA Steaua, alocarea bugetară a clubului a fost diminuată cu 30 la sută. Întrucât reorganizarea nu s-a încheiat în timp util, fiind replanificată să se finalizeze în luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din bugetul nealocat la începutul anului a fost virată înapoi clubului în luna iulie.

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După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanţă. Sunt asigurate plata obligaţiilor contractuale asumate, participarea la competiţiile prevăzute în calendarele sportive şi cheltuielile necesare desfăşurării activităţii clubului până la finalul anului. Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activităţii clubului, clarificarea responsabilităţilor şi identificarea unor soluţii care să permită dezvoltarea pe termen lung a activităţii sportive.

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Ministerul Apărării Naţionale acordă o atenţie deosebită situaţiei Clubului Sportiv al Armatei Steaua şi identificării celor mai bune soluţii pentru asigurarea unui cadru de funcţionare eficient, sustenabil şi adaptat obiectivelor de performanţă sportivă ale clubului. În acest sens, ministrul apărării naţionale a subliniat că „obiectivul rămâne promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă pentru care este necesară modificarea cadrului legislativ care să permită acest lucru, etapă de realizat de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline”.

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Ministerul Apărării Naţionale urmăreşte în permanenţă modul în care sunt utilizate resursele alocate şi analizează soluţiile necesare pentru ca activitatea CSA Steaua să se desfăşoare în condiţii de eficienţă, transparenţă şi sustenabilitate financiară”, se arată în comunicatul MApN.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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