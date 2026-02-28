Sport

Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici”

Kennedy Boateng a făcut anunțul despre plecarea sa în China: „E o nebunie! O iau razna”. Rămâne până la urmă la Dinamo și din vară?
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.02.2026 | 13:30
Rasturnare de situatie la Dinamo Kennedy Boateng a facut anuntul despre viitorul sau Sunt fericit in fiecare zi aici
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Kennedy Boateng despre posibila sa plecare în China. Foto: 48 TV
ADVERTISEMENT

Recent, în spațiul public a apărut informația conform căreia Kennedy Boateng ar fi semnat deja un precontract cu o echipă din China, astfel încât fotbalistul lui Dinamo ar urma să plece liber de contract de la echipă la finalul sezonului, întrucât atunci îi expiră actuala înțelegere, iar ea nu a fost încă prelungită.

Kennedy Boateng susține că încă nu s-a înțeles cu nicio echipă și asigură că este concentrat doar pe Dinamo

În schimb, fotbalistul african susține însă că această informație nu este corectă, iar el nu a semnat cu nimeni încă, fiind în continuare concentrat doar pe ce are de făcut la formația din „Ștefan cel Mare”.

ADVERTISEMENT

„Da, cred că ăsta e obiectivul acum, primul obiectiv a fost să intrăm în play-off, acum e să luăm campionatul sau măcar Cupa. Nu trebuie să ne gândim la FCSB, noi trebuie să ne concentrăm să câștigăm meciul. Vrem să câștigăm totul, campionatul, Cupa.

E o nebunie! O grămadă de știri că am plecat în China. Nu am avut niciun contact, a fost o ofertă pentru mine, dar Dinamo a refuzat. Nu am semnat niciun contract. Sunt fericit în fiecare zi că sunt la Dinamo, încă sunt aici. Viitorul e important, dar acum sunt la Dinamo și mă concentrez să joc pentru Dinamo. Am fost profesionist de când m-am apucat de fotbal.

ADVERTISEMENT
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
Digi24.ro
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului

Multe știri, o iau razna. Înțeleg, dar nu am avut contacte cu vreo echipă din China. Dinamo e mai mare decât orice jucător, când voi pleca nu se va simți. Vreau să îmi termin treaba la Dinamo și voi vedea după ce îmi rezervă viitorul”, a declarat Kennedy Boateng la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo – FC Argeș.

ADVERTISEMENT
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici...
Digisport.ro
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”

Ce a spus Zeljko Kopic despre situația lui Kennedy Boateng

Anterior, cu aceeași ocazie, antrenorul croat al lui Dinamo a lămurit definitiv această chestiune. El a transmis că fundașul central togolez urmează să joace pentru „câini” până la finalul acestui sezon, atunci când îi expiră înțelegerea, iar ulterior, cel mai probabil, va pleca liber de contract la o altă echipă. Kopic a dat în mod clar de înțeles însă și că se va baza pe Boateng până în ultima clipă, în ciuda acestei situații:

„Boa este foarte important pentru noi în teren și în afara lui. Am avut discuții în această iarnă, pentru mine e încheiat. Va sta cu noi până în vară, lucrează foarte bine, la vară își va lua deciziile”. 

ADVERTISEMENT
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate...
Fanatik
Zeljko Kopic, încântat deja de George Pușcaș: „Îl simt foarte motivat”. Când poate juca și ce a spus croatul despre noi transferuri și plecarea lui Boateng. Video
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm...
Fanatik
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”
Coșmar pentru jucătorul lui CFR Cluj: „Suntem alături de tine!”
Fanatik
Coșmar pentru jucătorul lui CFR Cluj: „Suntem alături de tine!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
ȘOCANT! Gigi Becali, acuzat că le oferea interlopilor ponturi de pariuri pe meciurile...
iamsport.ro
ȘOCANT! Gigi Becali, acuzat că le oferea interlopilor ponturi de pariuri pe meciurile FCSB: 'Când pierdea surprinzător și scorul corect'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!