Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici”

Recent, în spațiul public a apărut informația conform căreia Kennedy Boateng ar fi semnat deja un precontract cu o echipă din China, astfel încât fotbalistul lui Dinamo ar urma să plece liber de contract de la echipă la finalul sezonului, întrucât atunci îi expiră actuala înțelegere, iar ea nu a fost încă prelungită.

Kennedy Boateng susține că încă nu s-a înțeles cu nicio echipă și asigură că este concentrat doar pe Dinamo

În schimb, fotbalistul african susține însă că această informație nu este corectă, iar el nu a semnat cu nimeni încă, fiind în continuare concentrat doar pe ce are de făcut la formația din „Ștefan cel Mare”.

„Da, cred că ăsta e obiectivul acum, primul obiectiv a fost să intrăm în play-off, acum e să luăm campionatul sau măcar Cupa. Nu trebuie să ne gândim la FCSB, noi trebuie să ne concentrăm să câștigăm meciul. Vrem să câștigăm totul, campionatul, Cupa.

E o nebunie! O grămadă de știri că am plecat în China. Nu am avut niciun contact, a fost o ofertă pentru mine, dar Dinamo a refuzat. Nu am semnat niciun contract. Sunt fericit în fiecare zi că sunt la Dinamo, încă sunt aici. Viitorul e important, dar acum sunt la Dinamo și mă concentrez să joc pentru Dinamo. Am fost profesionist de când m-am apucat de fotbal.

Multe știri, o iau razna. Înțeleg, dar nu am avut contacte cu vreo echipă din China. Dinamo e mai mare decât orice jucător, când voi pleca nu se va simți. Vreau să îmi termin treaba la Dinamo și voi vedea după ce îmi rezervă viitorul”, a declarat la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo – FC Argeș.

Ce a spus Zeljko Kopic despre situația lui Kennedy Boateng

Anterior, cu aceeași ocazie, El a transmis că fundașul central togolez urmează să joace pentru „câini” până la finalul acestui sezon, atunci când îi expiră înțelegerea, iar ulterior, cel mai probabil, va pleca liber de contract la o altă echipă. Kopic a dat în mod clar de înțeles însă și că se va baza pe Boateng până în ultima clipă, în ciuda acestei situații:

„Boa este foarte important pentru noi în teren și în afara lui. Am avut discuții în această iarnă, pentru mine e încheiat. Va sta cu noi până în vară, lucrează foarte bine, la vară își va lua deciziile”.