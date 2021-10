Răsturnare de situație la națională! Nicolae Dică, despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi: „Se pot întâmpla multe într-o lună!”

Nicolae Dică nu a vrut să comenteze alegerea selecționerului Mirel Rădoi de a-și anunța plecarea de la naționala României după meciurile cu Islanda și Liechtenstein.

Totuși, „secundul” naționalei a spus însă că orice se poate întâmpla în decursul unei luni, lăsând de înțeles că există posibilitatea ca Mirel Rădoi să se răzgândească în cele din urmă.

Răsturnare de situație la națională! Nicolae Dică, despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi

Nicolae Dică a vorbit despre , spunând că se pot întâmpla multe lucruri într-o lună de zile, lăsând de înțeles că selecționerul Mirel Rădoi se poate răzgândi în cele din urmă:

„Se pot întâmpla într-o lună multe lucruri, mai avem două jocuri, fac parte dintr-un staff și nu vreau să comentez mai mult. Când se va termina contractul, voi putea discuta mai deschis.

Mesajul meu pentru jucători este că atunci când vin la națională nu vin pentru Rădoi, pentru Dică, ci pentru familie și pentru echipa națională. Ei trebuie să dea totul pe teren, pentru a ajunge la baraj”.

„S-au atașat de noi, ne simțim bine împreună. Eu cred că echipa asta națională va ajunge să arate mult mai bine decât acum, asta e previziunea… am văzut mult fotbal la viața mea, l-am și jucat, de-asta îmi spun părerea.

Da, am primit mesaj de la jucători să rămânem, nu cred că s-ar bucura nimeni dacă noi am pleca. Așa cred, din ce am vorbit cu ei. Spun din discuțiile pe care le-am avut cu o parte dintre ei.

Echipa națională e diferită față de anii trecuți. De-asta am ajuns în meciul cu Germania să conducem și să fim la un pas să scoatem un punct.

Ce am gândit noi, nu se poate realiza într-o zi, am spus de la început că e nevoie de timp și s-a dovedit că am schimbat fața echipei naționale”, a mai spus Nicolae Dică, al TV .

„Dacă era vorba despre lașitate, plecam după meciul tur cu Armenia!”

și a explicat că nu ar fi un gest de lașitate dacă într-adevăr selecționerul și staff-ul său ar alege să plece după meciurile din grupa J al calificărilor la Campionatul Mondial din Qatar:

„El trebuie să vorbească, el e singurul care trebuie să dea răspunsuri, nu e treaba mea să vorbesc despre deciziile lui. Eu nu știu ce decizie să spun că iau, pentru că mie mi se termină contractul peste o lună. Nu vreau să comentez mai mult!

Dacă era vorba despre lașitate, plecam după meciul cu Armenia. Eu am spus atunci că nu vreau să plecăm, pentru că avem nevoie de timp și pentru că simțeam că putem obține mai mult cu această echipă”.

Nicolae Dică a explicat „episodul” Ivan de la națională

„episodul” și a spus că jucătorul Craiovei se putea sacrifica: „Nu comentez un gest făcut de Mirel. Asta a gândit el atunci.

Cred că s-a exagerat mult atunci, ca și cum noi eram singurii care primeam un gol din fază fixă”.

„În momentul când a intrat pe teren, Constantinovici, el se ocupă de fazele fixe, i-a spus că trebuie să facă marcaj la Muller. Asta după ce intrase Muller în locul lui Werner”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Ivan putea să se sacrifice pentru echipă!”

și a explicat că nimeni din staff-ul echipei naționale nu s-a supărat pe Andrei Ivan pentru golul doi primit în meciul cu Germania:

„Să spunem prin absurd că nu l-a anunțat nimeni, dar noi suntem echipa națională, nu contează că la echipa de club nu faci marcaj, dar când vezi om liber îl iei.

Ivan era în marcaj, Muller era lângă el și a pierdut marajul, atât, nu e nicio problemă”.

„Ivan putea să se sacrifice pentru echipă, mai ales că are 1,80 și ceva, cam cât Muller și dacă tot l-a văzut acolo liber, putea să intervină, dar asta a fost… el a fost în marcaj cu Muller”, a mai spus Nicolae Dică.